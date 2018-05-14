〈鴻海FII獲通過〉FII申請獲批 A股工業互聯概念股同賀上漲

富士康工業互聯網 (FII)(工業富聯)14 日正式披露《首次公開發行 A 股股票招股說明書》，並宣布會在工業互聯網平台構建等 8 個方向進行投資，相關概念股普遍被看好，近 30 日中有 17 檔概念股得到「買入」或「增持」等評級。

據《金融界》所列出「工業互聯網概念板塊」中，早盤 7 檔股票中有 4 檔上漲 (1 檔停牌)，平均漲幅達 0.7%。

「工業互聯網概念板塊」的 7 檔股票包括：

東土科技 (300353-CN)：中國工業互聯網技術的領導者。公司已完成作為工業互聯網戰略關鍵產品的工業服務器立項評審和規格確定。通過定增收購拓明科技進軍工業大數據，完善工業互聯網產業鏈。

東華軟件 (002065-CN)：中關村工業互聯網產業聯盟理事單位和發起單位。公司專門成立工業 4.0 研究院，專注於工業 4.0 和工業互聯網技術的研究，目前已經有 4 大系列的解決方案。目前停牌。

用友網絡 (600588-CN)：精智工業互聯網平台

啟明信息 (002322-CN)：日前發布國內首個汽車工業互聯網平台。

川儀股份 (603100-CN)：公司高度重視技術研發工作，高精度智能變送器、智能執行機構、智能流量儀表等幾大系列主導產品均可實現替代進口，同時也是工業互聯網的基礎設備。

海得控制 (002184-CN)：公司工業自動化及通訊產品業務：業務基本覆蓋了智能製造及「兩化」融合所必需的大腦、神經和知覺等功能的需求。

*ST 沈機 (000410-CN)：2018 年公司控股股東瀋陽機床 (集團) 有限責任公司及騰訊雲計算 (北京) 有限責任公司與公司共同簽署了《戰略合作框架協議》，共同打造工業雲平台，推廣價值共享的商業模式，推進雲計算在工業領域的應用，豐富互聯網解決方案的應用場景。

另有 3 檔富士康概念股也值得注意：

安彩高科 (600207-CN)：第二大股東富鼎電子科技（嘉善）有限公司是富士康旗下子公司。

宇環數控 (002903-CN)：是富士康精密磨削設備提供商，公司在互動平台表示富士康上市將有利於公司產品與服務的提升及業務發展。

京泉華 (002885-CN)：產品廣泛應用於家用電器、消費電子、太陽能發電等領域，作為國內磁性元器件與電源領域最早一批吃螃蟹的企業。富士康集團是其前五大客戶之一。