【大行報告】廣發：5月好於6月 珍惜當下

廣發發錶研報指，進入5月份後，該行一再提醒5月份回暖市場好轉的可能，目前來看市場仍然在震蕩回升中，展望6月份，過去18年里，6成下跌，市場將再次進入震蕩下跌，而中小板與創業板指數情況要好些，漲跌對半，沒有明顯的規律， 5月過半，市場已經漲了一波，但該行判斷現在不會出現明顯的下跌風險，行情熱度仍將持續。

從量化模型來看，GFTD認為上證指數、深成指、中小板指趨勢向上，LLT5.3翻多創業板指數， 本周LLT又在其餘指數上全面翻多。

從日歷效應來看，之前4月份下半個月的下跌是符合歷史規律的，歷史同期上證綜指、深成指上漲比例僅為33.3%，進入到5月份之後，情況有所好轉，上證指數漲跌對半，而中小板，創業板指數更為活躍，歷史5月份上漲比例在60%附近。

從市場估值來看，滬深300與創業板指最新PE分别為13.4/41.8倍，歷史10%分位數為9.4/36.4倍，相對來說創業板指距離10%分位數更近，更接近歷史底部估值。

從市場技術來看，主板上證指數成交仍然在萎縮當中，相對來看創業板成交更為活躍，說明主戰場仍在創業板。上證指數在第三次底背離中震蕩，下跌空間可能已經不大，創業板指數技術上來講仍然在上一波上升趨勢中。

從宏觀因子來看， PPI同比目前處在12個月低點附近，該事件下歷史對應未來一個月500指數與1000指數平均漲幅在6.4%、6.9%，歷史勝率75%。

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