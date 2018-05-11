港推債券先導計畫 發債港幣15億可獲資助

今年香港財政預算案提出設立債券資助先導計畫，金管局昨 (10) 日公布計畫詳情，合資格發債人可獲資助發行費用的一半，最多港幣 250 萬元，每名發債人最多可為 2 筆發債申請資助，計劃有效期為 3 年，初期撥款港幣 1.5 億元。生效日將於相關立法程序完成後公佈。

香港《文匯報》報導，在債券資助先導計劃下，合資格發債人需為首次發行機構，即過去 5 年未曾在香港發行債券的發債人，相關的債券必須在港發行，發行金額最少達到港幣 15 億元或等值外幣，並全數由金管局營辦的債務工具中央結算系統託管及結算或於港交所 (0388-HK) 上市。發行時須在港向不少於 10 人發行，若向少於 10 人發行則需確保當中並沒有發債人的相聯者。

而在資助金額方面，每筆合資格發債將獲資助相當於半額發行費用，資助上限需視乎該筆債券、其發債人或其擔保人其中一方，是否具金管局承認的信貸評級機構所給予的信貸評級，若具備金管局承認的信貸評級，資助上限為港幣 250 萬元，否則資助上限削半至港幣 125 萬元。

中銀香港 (2388-HK) 投資管理總經理陳少平認為，有關先導計劃設計精密，料只會惠及首次在港發債或過去 5 年未有在港發債的發行人，同時對發行規模、債券託管場所、投資者數目有一定要求，相信資助計劃能有效引導非常規性的發行人來港發債，減少計劃被濫用的機會。

他指出，由於合資格債券發行人成本有所降低，料將吸引更多海內外企業來港發債，整體債市規模有望提升，同時債券種類將更趨多元，市場流動性亦會得以改善。

匯豐資本巿場亞太區聯席主管陳紹宗表示，有關先導計劃有助擴大香港債券市場的深度和廣度，及進一步鞏固國際金融中心的地位，而作為全球最大離岸人民幣中心，香港順理成章成為大陸企業發債集資的不二之選，同時不少企業對「一帶一路」的發展項目有興趣，他預期債券資助先導計劃能吸引這些發行人利用香港的融資平台。

另外，政府亦擬推出千億綠債，金管局表示已就香港綠色金融市場及政府發綠債的相關研究工作委任顧問，並會將相關的研究結果向港府報告，局方已作好準備協助港府遴選相關的安排人以發行首筆綠債。

香港《明報》引述金管局助理總裁 (外事) 李永誠表示，財政預算案預留 1.5 億元予此資助計劃，即約 60 宗債券發行可獲資助，但若果額度已用盡，會向政府申請增加額度。

李永誠說，希望透過此計劃提升香港在亞洲發行債券的市佔率。去年在港發行的債券規模總計達 4670 億美元，是亞洲 (除日本外) 第三大，市佔率約 10%，僅次於中國大陸和韓國。

債券先導計劃參與資格：