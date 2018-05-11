李嘉誠：香港很快會升息 自家股票只買不賣

長和系主席李嘉誠昨 (10) 日最後一次主持長和 (0001-HK) 與長實地產 (1113-HK) 的股東大會，並在會議後正式卸下主席之職，由長子李澤鉅接棒。李嘉誠在股東會上大談營商之道，表示長實上市後，一直全力為股東爭取回報，又提到作為企業家，所有收入正正當當，要對得住社會，並要尋找有前途的資產，同時派息要合理，要將股東利益作為首要考慮。

綜合香港明報、文匯報、星島日報報導，長和股東會於昨天中午 12 時舉行，11 時半會場已大排長龍，接待處水泄不通，股東會原訂於 1 樓大禮堂舉行，但一開場即已爆滿，大批股東要到其他樓層房間收看直播，長和系公關表示出席兩公司股東會的人數分別有 1000 至 2000 人。

李嘉誠在昨日下午的長實股東會後見傳媒時直言，「個人感到最驕傲的事，是對得住股東，上市 46 年來都沒有股東批評我有甚麼做得不好，我做人的理想是要令股東高高興興，好似今日一樣，心裏以股東利益為第一」。

李嘉誠對公司早年上市獲得股東支持表示衷心謝意，亦說十分感動。他記得 1972 年長實上市，即使包銷商建議招股價港幣 13 元，但他多次要求定價港幣 3 元，亦不取和黃的花紅，希望不會令股東蒙受損失。

李嘉誠過往經手的交易，多為「世紀大交易」，有股東問他處理買賣的心得，李嘉誠表示：「問題很容易答！」他說多數會先考慮有否失敗的可能、失敗的程度，以及自己能否承擔、損失有多大，而想好的一面較少，他認為這個做法對公司及股東最有利。

美國已經由 2015 年底開始升息，至今累計升息 6 次，令美國聯準會 (Fed) 基準利息上限升至 1.75%，香港則至今仍未有跟隨加息。李嘉誠認為「香港很快會升息。」利息上升有可能影響到供樓人士的開支，李嘉誠表示希望香港個個好，有辦法解決尤其需要公屋的港人困難。

至於公私營合作發展農地，他說「好呀，我贊成，總之能夠解決令到大部分受薪人士有好的居住環境。」

地價持續上揚，對於現時對地產商是否最具挑戰，李嘉誠回應，「困難幾時都有，最好的方針是在穩健時不急於發展，發展時不要太謹慎。」至於現時是否進場好時機，他形容現時樓價是全世界最貴，升加息的可能非常大，認為樓盤不應炒賣，要量力而為。

長和股東會上股東提問首條問題，是問李嘉誠作為有名的企業家，認為最重要的是甚麼？李嘉誠直言「最重要是衷誠盡力為股東爭取正當入息、正當事業、正當收入，為股東設想，如何有前途、派息合理，把股東利益排在第一位。」語畢全場鼓掌逾 10 秒，李嘉誠則站立致謝。有股東發言時對他表示謝意，說「我會給 101 分」。

正式退休又有何贈言予接班人李澤鉅？李嘉誠說，要盡力為股東爭取最好成績，成績要正正當當，對得住股東之外也要對得住社會。

股東會昨日通過，由李澤鉅接掌長和系內長和實業及長實 2 家市值合共港幣 6000 億元藍籌公司的主席職務。對於李澤鉅會否表現較他更佳，李嘉誠有信心地笑說，「Victor 跟著我工作 30 年有多，應該做得好，我相信他做得到。」

李嘉誠說在退休後將全心全時間在基金會工作，至於日後傳媒有否機會再見到他，他回應指並非見不到，李嘉誠基金會下個月都會有工作，今日一樣返寫字樓工作。

李嘉誠昨日重申，自己過去多年一直增持長和與長實，不過公司正在進行很多大計劃，因此他不敢買，買就變內線交易，但總之有買不賣，會以股東利益為前提」。他幽默地對小股東說：「我不能隨便買，但你可以買。」

有股東建議因李嘉誠退休，長和應該派特別股息 10 元，李嘉誠笑說「集團最近的派息已比較積極，長和派息有所增加，除非有特別意外，我都想派息呀...... 以後我都會跟你 (股東) 一樣爭取多的派息。」

不過，對於有以股代息的建議，李嘉誠明確表示「我不想這麼做」。他坦言「如果以股代息，對我有利，但對股價來講未必好，因為收完就賣，希望大家注意這個弊端。」至於有其他公司選擇以股代息，在他看來也無可厚非，各人做法不同，並無不妥。

李嘉誠又重申，自己在 46 年前，長江集團上市時股價只是 3 元，但第一年集團盈利較預期賺多 3 倍。如果股東在集團上市時買入股票，持貨至今已升值 1500 倍，若不提走股息，累積回報更加達到 5000 倍。