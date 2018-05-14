北上資金殺回馬槍 格力電器老板電器重獲增持

上周，滬、深市場主要股指收漲，其中滬深300指數周漲幅累計達到2.6%。互聯互通市場成交活躍，北上資金單周淨買入再破百億元，資金主力湧向主板藍籌股。創業板連續第二周被減持，而北上資金此前力抛的格力電器、老板電器以及東阿阿膠等個股重獲增持，金額居前。

統計顯示，上周，北上資金淨買入A股標的約合124億元，創下年内第四高金額。南下資金成交活躍度也環比提升，淨買入達44億港元，扭轉了4月以來低迷狀態。

除了藍思科技，北上資金也曾對業績不達預期等的老板電器、格力電器和東阿阿膠等個股大力度減持，不過近期態度回暖，轉為增持。據統計，上周格力電器獲深股通增持4.34億元，金額居前，最新持股增至6.89%，扭轉了4月底以來持股比例持續下降的情況;另外，老板電器獲增持近4億元，東阿阿膠獲增持近1億元。

一季報顯示，東阿阿膠業績不及預期，淨利潤同比增長率創下了近8年以來最低水平，5月2日當天東阿阿膠放量跌停，深股通淨賣出1.59億元，現身龍虎榜，次日再度淨賣出1.33億元，成為當周遭北上資金“力抛”的頭號大戶。上周北上資金轉為增持，最新持股比例小幅回升至6.86%。

整體來看，北上資金持續“喝酒吃藥”，白酒股獲穩定加倉。其中，貴州茅台、五糧液繼續蟬聯北上資金增持金額居前個股，分别達到18億元和9億元;醫藥股龍頭恒瑞醫藥再獲加倉，金額達到3.57億元，其次華潤三九、泰格醫藥等也獲增持， 而雲南白藥被減持15億元，片仔癀、華蘭生物、長春高新、智飛生物等也遭減持。

來源：證券時報

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