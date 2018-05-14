【大行報告】廣發：A股仍處於慢牛中的震蕩期 維持“折返跑、再均衡”

廣發發錶研報指，二季度A股策略《折返跑，再均衡》中提到的“三重預期差有待修復”正在發生。(1)本周披露的4月經濟運行數據承接了A股一季報呈現的盈利信號，符合該行提到“舊經濟盈利沒那麽差”的第一重預期差，而4月社融增速企穩也驗證了“中期信用不會過度收縮”觀點。(2)一季度寬松的流動性將回歸中性，4月中美利差落至歷史低位56BP之後，長端利率已小幅回升20BP。(3)風險偏好分化修正，一季報公布後主題概念炒作略有降溫，股價錶現與盈利的相關性提高。

該行稱，投資者面對環比改善的經濟數據卻有遲疑，主要是基於“兩個等待”。第一個等待是“調結構、擴内需、去槓桿等多條線政策下的統一”，特别是在去槓桿的背景之下，本輪“擴大内需”未來將如何演繹?第二個等待是“增量資金的風格選擇”，基金從17年極度價值逐步向均衡配置之後，新的增量資金對市場風格作何選擇?

第一個等待，“溫和通脹的去槓桿”下，“調結構”與“擴内需”併不矛盾，大眾消費則是兩者交集。在“高質量主線”的背景下去理解當前政策的分化與統一 。(1)“去槓桿”不等於信用過度收縮;(2)“擴内需”不等於刺激地産與“鐵公基”;(3)“調結構”併非一蹴而就;(4)大眾消費是“調結構”與“擴内需”的交集，建議關註近期各部委促進消費升級的密集政策。

第二個等待，短期增量資金重新聚焦“北上”，邊際變量對大周期更優。基金存量調倉行為進入下半程後動能趨緩，4月以來北上資金再度顯著加速流入。且出於提前布局的考量，4月份北上資金流入MSCI標的股票的比例顯著擡升，金融、食品飲料、採掘、地産等行業市值佔比更高。資金邊際變量將更顯著地影響此前預期過度悲觀的大周期、以及大消費板塊。

該行指出，維持A股處於慢牛中的震蕩期判斷，對絕對收益投資者，仍需要適度控製倉位觀察中美貿易摩擦演進;對於相對收益投資者，“折返跑，再均衡”更清晰，繼續建議優先配置增量資金傾斜、調整充分的大周期(建材/地産/航空)，戰略配置具備供需共振、産能擴張的大眾消費(醫藥/旅遊/零售)，成長挖掘α景氣度與估值匹配(軍工/光伏)。

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