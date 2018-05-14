額度審批重啓激活QDII 基金公司全方位布局

據證券時報消息，時隔3年終於再次新增合格境内機構投資者(QDII)額度，讓基金公司振奮不已。圍繞産品設計、尋找託管行等工作，基金公司為拓展QDII業務忙碌起來。

據了解，目前，基金公司QDII産品布局重點放在指數型權益基金以及投資海外債券的固收産品，也有基金公司開始籌備覆蓋香港市場以外的主動投資團隊，指數公司、境外託管行都在第一時間與基金公司溝通，爭取合作機會。

新的QDII額度獲批，基金公司海外投資部迎來新的機遇。一些苦於額度不足的績優QDII基金可以放開限購，一些之前沒有額度的基金公司則可以著手布局海外業務。

4月底，外管局宣布給包括基金公司在内機構新增QDII額度83.4億美元，公募基金獲得其中近七成的額度。而且，在這批額度下發後，後面幾個月額度有望繼續增加。

綜合公募基金和券商資管人士的說法，此次QDII額度對公募基金的發放標準或是以2017年底非貨幣基金管理規模乘以8%再減去已發放額度為可申請的新額度。而對券商資管的發放標準是以2017年底非限定性集合資産管理計劃(大集合)管理規模乘以8%再減去已發放額度為準。一家此次獲得新增額度的券商資管人士介紹，之後會根據公司的大集合規模變化考慮是否申請新的QDII額度。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)