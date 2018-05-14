澳幣摔得鼻青臉腫 澳股卻春風得意搭上飆漲順風車

儘管今年以來澳幣頻頻走弱，但澳洲的基準股指 S&P ASX 200 卻節節高升，連續上漲 6 周，創下 2016 年以來最長的周連漲紀錄，而其對手紐西蘭股市更是領先創下歷史新高，對於還未上車的投資人來說，已然錯過這段飆漲的順風車。

分析師們預期澳洲 S&P ASX 200 未來 12 個月內上漲 2.7％，漲幅不到 4 月以來上漲 6.2% 的一半。

摩根士丹利資本國際（MSCI）亞太指數中，在紐西蘭股市漲幅已高下，預期未來 12 個月內上漲 1.2％，是 18 個區域股市中最差的，而預估同期 MSCI 亞太指數的漲幅則超過 13%。

各指數未來一年漲幅目標。（來源：Bloomberg）

澳洲 Shaw＆Partners 私人財富經理 Karl Goody 表示，澳股目前正處於高點，需要休息一下，拉回再上攻，在波段低點不斷推高下，然後推升到最高。

受惠新興市場資金輪動

Kenneth Chan 帶領的 Jefferies 分析團隊在報告中寫道，在印度、印尼、南韓的資金外逃下，Antipodean 共同基金和 ETF 在截至 5 月 9 日前的四周內吸引外資 2.25 億美元。加上大宗商品價格上漲及升息風蔓延到新興市場，澳洲股市在過去一個月中一直是亞洲表現最好的市場。

CMC Markets 駐雪梨首席策略師 Michael McCarthy 表示，澳洲是新興市場資金輪動的受惠者之一，同時，國際資金也在澳幣一路走低下，買股顯得更加便宜。

澳股和澳幣 4 月以來走勢大相逕庭。（來源：Bloomberg）

此外，澳洲股市也是全球發達市場股利殖利率第三高的市場，僅次於瑞典和英國。

瑞銀集團澳洲分公司首席股票策略師 David Cassidy 表示，澳股先前看似便宜，但在波段大漲後，股市已非常接近公平估值，雖然仍具有合理的總回報潛力，但續漲潛力已經不像其他股市那麼令人興奮了。