著名大空頭高喊：是時候做空德銀了

紐約伯曼集團（Noruberger Berman Group）的投資經理史蒂夫艾斯曼（Steve Eisman）近日在接受彭博採訪時「建議」做空德銀股票。

艾斯曼向彭博透露稱，德銀可能不得不在明年進行融資：

德銀是一家問題銀行。它存在著盈利問題。

艾斯曼對德銀的悲觀態度，源於幾周前，德意志銀行的新任 CEO 宣布，作為重大重組和削減成本的一部分，該行將減少美國和亞洲的企業融資業務，並重新評估其全球股票業務。

而這些措施或將導致該銀行的「大幅裁員」。艾斯曼對此則評論說，公司必須「大幅縮水」。

此前德銀公布的第一季財報數據顯示，受匯率波動及投行部門營收下降影響，第一季凈營收 69.8 億歐元，不及市場預期的 72.7 億歐元。

其中，股票業務營收年增率下降 21%；投行業務營收年增率下降 13%； 環球金融交易業務營收年增率下降 12%；私人及商業銀行業務營收年增率下降 2%；第一季資產管理規模出現 80 億歐元凈流出。

而利潤方面，第一季德銀稅後利潤 1.2 億歐元，遠不及去年同期的 5.75 億歐元。

受到各業務線年增率均下滑的影響，德銀隨後宣布，將縮減投行業務，以便減少成本，並將業務重點放在歐洲。

此外，近期曾盛傳該公司將在美裁員 20%，不過上周二（5 月 9 日）德銀對此消息予以了否認。

今年對德銀而言真是多事之秋。除了一季報成績讓人擔憂外，這家歐洲第一大行在上月更是發生了人事巨變——Christian Sewing 從 John Cryan 手中接過指揮棒，成為新一任 CEO。

事實上，此次 Sewing 的接棒可謂是臨危受命，因為自 Cryan 2015 年接手德銀以來，德銀股價已經下跌了 60％。

但摩根士丹利的分析師 Magdalena Stoklosa 和 Giulia Miotto 依舊認為，「德銀新 CEO 的上任，標誌着管理的連續性」。

這是因為，在 Sewing 上任後曾在致員工的公開信中表示，要從「營收、成本和資本結構」幾方面對公司進行調整，而外界猜測他將選擇去完成前任 CEO John Cryan 未竟之事：縮減德銀投行規模，使之與其國內零售部門和商業運作部門合為一體。

現在來看，德銀的種種動作或正在逐步印證此前的推測。

而對於此次著名的「大空頭」艾斯曼看空德銀股票，該公司的代表則拒絕就此發表評論。

史蒂夫艾斯曼，因在 2008 年金融危機爆發前就早早做空了房地產市場而聲名鵲起；而電影《大空頭》就是以他為原型的，正是講述了他在 10 年前尚無人關注之時，是如何依靠做大空頭而賺得億萬美元的。