能源集團ENI CEO：伊朗被制裁 倒楣的是歐洲

意大利石油和天然氣巨頭 ENI 雖然在伊朗沒有任何投資，但其 CEO Claudio Descalzi 認為，由於美國對這個 OPEC 第三大產油國重新制裁，石油市場前景黯淡。

Descalzi 周日在阿布達比召開的 ADNOC Downstream Investment Forum 場外表示，「這對原油價格的影響更大，因為伊朗現在每天出口約 260 萬桶，當初第一次制裁時，他們只出口 150 萬桶。」

2012 年歐巴馬政府對德黑蘭實施制裁時，伊朗的石油出口量下降至每天約 150 萬桶。自 2015 年解除出口限制，作為伊朗遏制核計畫換取經濟援助的多邊協議的一部分，正式名稱為「聯合綜合行動計劃 (JCPOA)」，原油出口數字增加了 100 多萬桶。

美國總統川普 5 月 8 日宣布，美國將退出協議，油價聞訊飆升。

ENI CEO 表示，「此後油市將因此少掉 100 萬桶原油，這將影響油價以及原油出口地區的平衡。」「因為可能這 100 萬桶是運往歐洲，而其餘的運往遠東地區。」

伊朗絕大多數石油出口量，大約超過 150 萬桶是輸往中國、印度、日本和南韓。日本和南韓已經表示，他們將試圖尋求美國豁免以繼續購買伊朗原油。

Descalzi 表示，「產業的需求每年平均增加 160 至 170 萬桶，所以這項舉動會造成成本和油價的干擾。」他補充指出，「一旦遇到供應出問題時，產業動態就會變得非常不確定。」

然而，一些分析師預測，這種影響實際上是微乎其微的，尤其是與歐巴馬 2012 年的制裁相比，他們認為川普可能只會將伊朗的石油出口量減少 30 萬桶至 50 萬桶，遠遠低於 6 年前 100 萬桶至 150 萬桶的降幅。

儘管如此，未來油價的不確定性仍然對投資人來說就是不確定性，特別是那些煉油業正在尋求的長期性、價值數十億美元項目。

「在能源產業，你必須投入大量資金，」Descalzi 補充，「當存在太多不確定性時，投資並不容易作出決定；但是因為其他地緣政治問題太多，目前的產業動態很難判斷接下來會往何處發展。」

當被問及川普的決定是否判斷錯誤時，Descalzi 強調它對歐洲的影響很大，並表達希望通過外交解決方案。自 2015 年解除制裁之後，包括法國道達爾 (Total)、達能 (Danone)、標致 (Peugeot) 和空中巴士 (Airbus) 在內的大批歐洲公司一直在投資伊朗，並與其進行貿易。而且，據《路透社》報導，德國在伊朗的歐洲投資中佔 60%。

美國的制裁將試圖懲罰任何與伊朗業務往來的國家或實體，讓法國財政部長 Bruno Le Maire 指責華盛頓的動作像是「地球上的經濟警察」。

除美國之外的所有 JCPOA 簽署國，如德國、法國、英國、俄羅斯和中國，都已承諾繼續維持這項協議，儘管繞過美國制裁的可行性非常有問題。

Descalzi 說，「無論如何，歐洲仍然信守協議，所以我認為透過外交途徑可以找到一些解決辦法，因為歐洲是美國最強大的盟友，而且伊朗制裁的主要衝擊在歐洲，一如美國制裁俄羅斯時直接衝擊歐洲一樣。」

「所以目前我們面臨雙重效應，遲早大家會開始認真展開討論解決之道。」