美財政部新增對伊朗制裁 伊朗油長否認出口受影響 油價變動不大

在美國總統川普宣布退出伊朗限核協議的兩天後，美國財政部周四追加制裁 6 名與伊朗革命衛隊相關的個人和 3 家伊朗實體。

消息傳出後，油價變動不大，僅短線呈跌幅收窄的趨勢。美油 WTI 和布蘭特原油期貨分別邁向 71 美元和 77 美元的近三年半高位，日內仍維持 0.3% 左右的跌幅。

美國財長梅努欽表示，美國財政部與阿聯酋制裁了伊朗數名個人，以及在阿聯酋營運的大型外匯兌換網路，他們都被懷疑作為掩護公司（front company）向伊朗革命衛隊輸送了數億美元的資金。

他還表示，伊朗政府和該國央行是支持上述網路的共謀（complicit），幫助他們接觸到外國銀行（特別是阿聯酋境內銀行）帳戶的資金與通道，進而幫助伊朗革命衛隊從事「有害的活動」。

美國最新制裁發布一小時後，伊朗國家媒體發布政府聲明稱，伊朗核協議的締約方必須採取行動，以捍衛現存伊朗核協議。油價跌幅進一步收窄，WTI 和布油分別重回 71 和 77 美元上方。

隨後，伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 表示，美國採取行動來影響伊朗石油出口的時代已經結束，美國退出伊核協議不會對伊朗石油出口造成任何影響。伊朗需要外國投資，但即便沒有這樣的投資也能生存下去。川普希望油價上漲，這意味著川普並不誠實，我個人傾向於 65 美元 / 桶的油價。

路透社認為，油價周四下跌是因為投資者抓緊獲利了結。但油價跌幅並不深，主要是市場擔心委內瑞拉的油產會進一步下滑，以及受到美國上周原油和成品油庫存意外回落的提振。

美國銀行稍早預計，由於委內瑞拉油產崩潰和對伊朗石油出口的威脅，布蘭特油價明年（甚至更早）有望重回 100 美元 / 桶，因此上調了布油今年的均價預期至 70 美元、明年均價預期至 75 美元。

Tradition Energy 研究副總裁 Gene McGillian 表示，市場消化美國退出伊核協議的新聞時，開始意識到還有 6 個月（180 天）的緩衝期，才會對伊朗供給產生切實影響，但油價還會走高。路透社數據顯示，油價有望實現連續第四個季度上漲，創十多年來最長連漲周期。

能源諮詢機構 FGE 創始人兼董事長 Fereidun Fesharaki 在研報中指出，歐洲和中國最終都不會在美國制裁伊朗一事上與之作對，預計之前制裁時對伊朗石油出口 100 萬桶 / 日的上限會恢復，但可能會通過幾輪執行期逐步達到目標水平。

與伊朗有關的中東局勢持續震盪，推漲周四亞盤時 WTI 油價接近 72 美元、布油接近 78 美元，刷新 2014 年 11 月以來最高。

據人民網，以色列國防軍稱，當地時間 9 日深夜和 10 日凌晨，以軍方出動戰機轟炸了伊朗位於敘利亞境內的數十個目標，作為伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」從敘利亞境內的軍事基地，向以色列控制的戈蘭高地發射近 20 枚火箭彈的回擊。