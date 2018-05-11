外資押寶520行情 期現貨同步大買 鴻海創今年次高買超紀錄

台股今 (11) 日在電子三雄強勢表態，金融及塑化也見到買盤湧入，指數順利收復月、季線，站上所有均線，終場上漲 98.77 點，以 10858.98 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超續增到 88.6 億元，外資自營商買 1.22 億元，投信賣超 3.6 億元，自營商自行買超 2.57 億元，自營商避險賣超 6.21 億元，合計買超 81.36 億元。外資在期現貨同步大買超，連鴻海也見到今年外資次高買超張數，顯示有押寶 520 行情的態勢。

期貨部分，三大法人僅自營商偏空，外資大舉加碼多單 8004 口，淨部位多單回到衝破 4 萬口，來到 40788 口；投信回補空單 265 口，淨部位空單來到 23507 口；自營商加碼空單 3274 口，淨部位空單來到 3589 口，合計三大法人加碼多單 4995 口，淨部位多單為 13692 口。

外資今天對於電子權值股終於轉多，尤其電子三雄的台積電、鴻海及大立光，都見到外資同步加碼，尤其鴻海買超張數更是今年次高，另外包括聯電、仁寶、群創、華通、大聯大、聯詠等也獲外資買超。

至於金融股更是外資大舉敲進的族群，中信金高居外資買超首位，國泰金、台新金、玉山金、兆豐金、永豐金、第一金、合庫金、開發金、富邦金、元大金、華南金、國票金等也均獲外資買超。

ETF 部分，外資中止連續 13 天賣超台灣 50，轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 6 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也再度轉買為賣。

外資集中市場買超第 1 名中信金，買超張數 54727 張，第 2 名鴻海，買超張數 17748 張，第 3 名國泰金，買超張數 14755 張，第 4 名聯電，買超 13726 張，第 5 名元大台灣 50，買超 12666 張，6 到 10 名依序為，台新金，買超 10519 張；中環，買超 9464 張；彩晶，買超 9001 張；玉山金，買超 8854 張；台化，買超 7068 張。

外資集中市場賣超第 1 名為緯創，賣超張數 8328 張，第 2 名和碩，賣超 7268 張，第 3 名新光金，賣超 6065 張，第 4 名富邦 VIX，賣超 5684 張，第 5 名元大台灣 50 反 1，賣超 4605 張。6 到 10 名依序為，景碩麥證 7B 購 01，賣超 4365 張；華新科麥證 7C 售 02，賣超 4090 張；台化麥證 7A 購 01，賣超 3999 張；華新麥證 77 購 01，賣超 3572 張；宏碁，賣超 3532 張。

法人表示，外資今天擴大買超金額，在台指期更是大舉敲進多單，買盤主要還是以金融為主，電子三雄也見到外資買盤回籠，尤其鴻海更是創下今年單日次高買超張數，顯示外資心態已經有轉多跡象，如果下周外資能維持與今天相當的買超動作，或者至少能繼續維持對電子權值股的買超，指數要挑戰 11000 點就有機會了。