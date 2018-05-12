〈觀察〉成也FII敗也FII 台廠赴陸掛牌進入冷卻期

被外界視為是中國惠台政策指標的鴻海 (2317-TW) 子公司富士康工業互聯網 (FII) 赴 A 股掛牌，在光速過審後的 2 個月，總算在今日有了新結果，不過上市審查速度放緩，原因外界不得而知，也讓原本興致勃勃想要跟進的台廠紛紛停看聽，恐將進入冷卻期。

市場原本看好 FII 赴 A 股掛牌，從申請到通過審核，僅花了短短的 36 天，更是一度讓在中國同樣設有子公司的多家台廠躍躍欲試，並陸續通過子公司赴中國掛牌議案，要跟進鴻海大搶人民幣。

相較前幾年中國嚴控公司上市審核的態度，中國這 2 年在上市審查上放鬆許多，新股上市數量也隨之大增，不過跟台灣不一樣的是，中國證監會雖然通過審核，但是也會對提出要求，要等到全數完成後，才會正式發給上市批文，不像台灣是通過審後就開始跑掛牌流程，至於主管機關要求的事項，可以到掛牌後再陸續完成。

FII 掛牌之路就目前進度來看，就像是一場燦爛的煙火，絢麗卻短暫，且原本被外界稱為是光速過審的 36 天紀錄，也在不到 2 個月之內，就被寧德能源以 24 天刷新，到底是什麼原因，讓 FII 掛牌突無聲息，外界多有揣測，但無法得知原因，可以確定的是，台廠想要搶中國股市高本益比，大賺人民幣，恐怕沒有那麼簡單。