【IPO追蹤】證監會深夜公布核發富士康IPO 罕見未透露融資額

5月11日臨近24點，中國證監會發布：11日我會按法定程序核準了富士康工業互聯網股份有限公司的首發申請。富士康及其承銷商將與上交所協商確定發行日程，並刊登招股文件。此次證監會批文並未披露富士康IPO融資額。每日經濟新聞稱，證監會核準卻未披露募資金額是IPO重啟以來沒有過的現象。

此前藥明康德搶在已過會的富士康之前拿到IPO批文，但募資金額和市盈率都較初版招股書大縮水。華爾街見聞主編精選文章《藥明康德IPO與CDR新細則，兩件事透露何種監管信號？》曾提到，藥明康德之所以先於富士康上市文，比較大的可能是在於其「折價」上市。招股書顯示，藥明康德計劃募集資金使用額為21.3億元，較初版預披露的57.41億元減少63%。拿到批文後，藥明康德的發行市盈率降至22倍左右，而該司首次發行價市盈率突破了50倍。

今年富士康IPO過會已經創造了A股IPO速度的新紀錄。

從2月1日首次披露招股書起，到3月8日上會獲得證監會發審委通過，富士康僅僅用時36天，如果再排除掉春節假期，富士康真正過會用時還不到一個月。而2017年中國公司IPO平均審核周期為1年3個月。

富士康A股IPO閃電過會後，國金證券稱，不排除富士康可能在3月15號前後就能拿到批文，3月底能掛牌上市；華泰證券稱，公司登陸A股有望成為市值最大的科技股。

在富士康招股書披露後，華爾街見聞文章指出，2017年富士康營收3545.44億元，在2016年已上市的A股公司中，僅有13家企業營收高於富士康，富士康的營收超過了99%的A股上市公司。

華泰證券援引的IDC數據顯示，目前在電子設備智能制造領域中，富士康遙遙領先：2016年，富士康的服務器與存儲設備制造產值占全球這類業務總產值的40%以上，其網絡設備制造產值占全球總產值30%以上，電信設備制造產值占全球總產值20%以上。

但值得一提的是，富士康成立未滿三年就啟動IPO、公司重組完成前的扣非凈利潤為零等細節都被市場認為是違反IPO現行審核制度的“硬傷”。而招股說明書顯示，富士康已就相關情況向有關部門申請了豁免。

財經網此前報道指出，證監會確實為富士康開了「綠燈」。富士康和科技領域尤其人工智能領域的獨角獸公司有著本質性的不同。目前看來，富士康的快速審批只是一個特例，而對於那些已經形成一定規模的獨角獸公司來說，不僅A股上市道路漫長，海外上市同樣也不輕松。

新華社報道也提到富士康IPO背後的資本市場新動向，稱富士康快速過會讓IPO審核周期問題再次浮出水面，IPO審核周期整體正大幅縮短。不過報道提到，據了解，在A股擁抱優質企業「的進程中，不會出現大批大體量優質企業集中上市的情況，畢竟穩步推進是根本。」

*本文來自華爾街見聞

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