比特幣、區塊鏈在金融領域沒作用 經濟學家：它們是來亂的

根據 CNBC 報導，有「末日博士」之稱的經濟學家 Nouriel Roubini 認為，區塊鏈和比特幣等加密貨幣，無法在金融領域發揮作用，「它們只是製造混亂 (chaos)」。

Roubini 指出，就金融領域而言，「(區塊鏈) 毫無效率，它永遠無法發揮作用。」

Roubini 形容，區塊鏈讓人們進入「摩登原始人」世界，回到以物易物的時代。

對於數位支付趨勢，Roubini 表示認同，「我對這種破壞式創新，持肯定態度，但這與區塊鏈、加密貨幣無關。」

在 Roubini 眼中，加密貨幣 ICO(首次代幣發行)，根本是場騙局。

Roubini 曾將比特幣諷為「泡沫之母」，甚至預言其價格將慘跌至零。

Roubini 曾言，區塊鏈宣稱是「去中介化」的數據技術，但事實證明，區塊鏈在金融領域的應用，依然需要中介，「瑞波幣 (ripple) 背後的技術，無法取代目前金融機構所使用的跨境轉賬系統。」

Roubini 說，「它們 (加密貨幣) 和 1840 年代的鐵路股沒什麼差別，這種泡沫該破滅時，就會破。」

CoinDesk 數據顯示，台北時間週五 (11 日) 下午 4 點 29 分，比特幣下跌 2.63%，至 8777.34 美元；以太幣下跌 2.49%，至 708.54 美元；萊特幣下跌 3.06%，至 144.77 美元；瑞波幣下跌 6.23%，至 0.71 美元。