比特幣走跌沒在怕 投資專家：區塊鏈可望促成下一次工業革命

根據 CNBC 報導，投資公司 Federated Investors 副總裁 Steve Chiavarone 認為，區塊鏈技術將成為刺激經濟成長的要角，「可望促成下一次工業革命」。

Chiavarone 表示，區塊鏈將與自動化、機器人、人工智慧，以及物聯網，共同成為促成下一次工業革命的 5 大關鍵技術。

Chiavarone 指出，Facebook、亞馬遜 (Amazon)、Netflix 和 Google 等「FANG」四大尖牙股，最終都可能靠區塊鏈技術獲利，從醫療保健到金融，皆為應用領域。

比特幣被視為加密貨幣中的「FANG」，但近期表現不盡理想，遲遲無法攀上 1 萬美元，甚至由漲轉跌；不過，這並未影響 Chiavarone 樂觀看待區塊鏈發展的態度。

Chiavarone 稱，還是有很多投資人看好比特幣，因為它是區塊鏈技術的產物，連大銀行都加入投資行列。

然而，有「末日博士」之稱的經濟學家 Nouriel Roubini 示警，區塊鏈是被過度炒作的科技之一，比特幣等加密貨幣，終究是泡沫一場，該破就會破。

Roubini 強調，區塊鏈的潛力被誇大了，就效率而言，區塊鏈還比不上既有的資料庫。

Roubini 說，區塊鏈宣稱是「去中介化」的數據技術，但事實證明，區塊鏈在金融領域的應用，依然需要中介，「瑞波幣 (ripple) 背後的技術，無法取代目前金融機構所使用的跨境轉賬系統。」

CoinDesk 數據顯示，台北時間週日 (13 日) 上午 11 點 05 分，比特幣下跌 0.79%，至 8400.67 美元；以太幣下跌 0.99%，至 679.14 美元；萊特幣下跌 1.01%，至 140.56 美元；瑞波幣下跌 1.57%，至 0.69 美元。