除了美元上漲 市場更擔心另一件事——人民幣

近期，美元匯率和美債殖利率齊漲受到市場高度關注，而人民幣匯率走貶也威脅到新興市場的資產。

根據摩根士丹利的說法，這是因為人民幣一旦停止升值，將通過打擊一些發展中國家對華貿易的競爭力而令他們感到更多挑戰。

世行駐倫敦首席全球外匯策略師 Hans Redeker 給出了更為通俗易懂的解釋：人民幣升值和美元下跌是理想狀態。當這兩種情況並存的時候，那就是完美「世界」了，出口和融資都將變得更加容易。

這並不難理解：在經濟學中，匯率是影響一個國家的國際競爭力的重要變量之一。當人民幣升值的時候，一些發展中國家的貨幣往往相對貶值，而貨幣貶值有利於出口。

而如果美元貶值，新興市場國家那些外債就會變得更便宜。

這樣一來，如果恰好兩者疊加，出現 Hans Redeker 所謂的「你能生活的最好世界」，就相當於這個新興市場國家通過更多出口賺到了更多外匯，使得國家收入增長，而外債負擔則在減輕。

2017 年是一個典型的「完美世界」：人民幣對美元匯率打破之前三年的貶值趨勢，升值幅度超過 6%。而美元指數創出了十四年來最大的年度跌幅，全年重挫近 10%。

這使得一些作為中國在國際貿易領域對手的新興市場國家的出口競爭力顯著提升了，特別是一些東南亞國家。這些國家之前的國際債務則因美元貶值而明顯減輕。

市場反轉，情緒改變

然而，今年以來特別是上月中旬以來，局勢出現反轉，去年還歡欣鼓舞的新興市場國家今年就遭遇了「噩夢」：美元近期大幅反彈，僅 4 月最後兩周就漲了將近 4%，人民幣兌美元匯率則從上月初以來跌約 1.2%。

市場情緒出現了顯著變化。彭博社稱，去年預測人民幣匯率最準確的分析人士 Prestige Economics LLC 創始人兼總裁 Jason Schenker 上個月轉變立場，不再看漲人民幣。這是他自 2016 年以來首度結束看漲的觀點。

目前，Jason Schenker 表示，儘管難以看到人民幣大幅貶值，但人民幣想要升值也很難，中國短期內讓人民幣貶值的機率不大。

上述的觀點不無道理。中國央行行長易綱在 4 月中旬舉行的博鰲論壇上表示，央行「在過去的相當長一段時間內沒有進行過外匯干預」，目前的外匯市場可以很好地服務個人和企業，未來會運行的更好。

與此同時，路透社的一項調查顯示，在中美貿易摩擦前景變得明朗之前，人民幣未來幾個月預料僅有小幅變化，大體維持 6.37 上下的區間波動。「在貿易爭端解決之前，中國將保持謹慎，」澳新銀行亞洲策略分析師 Irene Cheung 稱。

「噩夢」會延續下去嗎？

更為重要的是，當前這種美元反彈、人民幣走貶的態勢是會維持下去。

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝對華爾街見聞表示，近期的美元反彈主要是空頭回補造成的，短期美元還有上行空間。

儘管 CFTC 最新數據顯示，對沖基金和投機客在 5 月 1 日當周將美元凈空倉削減了 55 億美元，創出今年迄今最大減持規模，但凈空倉仍高達 183.2 億美元。相比之下，過去十年平均每周僅為凈多倉 53 億美元。

路透社稱，在接受其調研的 66 名受訪者中，超過三分之二的人表示這波美元反彈走勢的持續時間不會超過三個月，其中有 20% 的人預計反彈會在一個月內結束。分析師們認為美元兌多數主要貨幣未來一年仍將下跌。

上文提及的 Hans Redeker 認為，人民幣兌美元的升值路徑可能不會反轉，而是停滯。畢竟，中國需要更高的貨幣匯率來支撐消費。

周五，在岸人民幣兌美元開盤向上突破 6.34 關口，日內漲近百點。人民幣中間價上調 244 點，創 5 月 4 日以來最高。