美國股市近來昂首闊步 利多從何而來

根據 MarketWatch 分析報導，美國股市正處於堅定的上漲趨勢，原先的一些擔憂因素似乎都已煙消雲散。

週四，道瓊工業平均指數連續六天上漲，平了自 2 月 16 日以來最長上漲期間。以科技股為主的 Nasdaq 指數亦可望追上 3 月 12 日結束的連續七天上漲期間。

股市近來為何上漲？分析師列舉了幾項因素：

1. 通貨膨脹偏低

2 月，通貨膨脹是股市回檔的元凶。投資人擔憂通貨膨脹上升，將迫使聯準會 (Fed) 主席鮑爾於 2018 年加速升息。通貨膨脹上升，還可能推升債券殖利率，使得美國企業的資金情況更加緊俏。

然而，Voya 金融公司分析師卡瓦納 (Karyn Cavanaugh) 說，這些擔憂已有所消退。例如，週四公布的美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.1%，小幅低於預期。

此外，10 年期債券殖利率仍守於 3% 之下。4 月底，該殖利率高於 3%，一度讓投資人感到擔憂。

2. 第一季企業獲利強勁

目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，78.7% 獲利優於預期。而追溯至 1994 年的數據顯示，平均僅有 64% 的企業，獲利優於預期。此外，今年第一季，獲利低於預期的企業，僅佔 14%，歷史標準約為 21%。

更重要的是，分析師的預估數據，已經反應了川普總統於 2017 年底減稅的利多，實際公布的獲利却能更高。卡瓦納預期，企業獲利的高點尚未出現，第二季的獲利情況可望依舊良好。

3. 油價上漲

美國原油價格穩健上揚，創下了 2014 年 11 月以來高點，突破每桶 71 美元。儘管油價快速上漲，可能推升通貨膨脹與物價上升，然而此刻，油價上漲，最先推升的却是能源股，進而拉抬了大盤。

川普決定退出伊朗核協議，可能中斷伊朗的原油供給，原油價格因而上漲。油價上漲的另一項因素則是，OPEC 會員國帶動的減產。這兩項因素的影響可望持續，將進一步支撑油價及能源股。

4. 科技股反彈

科技股與網路股近來持續走高，為股市提供了大量動能。主要科技股，包括蘋果與臉書等，均為高權值股票，對指數的影響因而無與倫比。

過去幾個交易日，蘋果股價頻創新高，臉書股價也重返 Cambridge Analytica 個資外洩醜聞爆發前水準。有分析師稱，科技股與網路股再度戴上了皇冠。

5. 波動率下降

CBOE 波動指數 (VIX) 可望創下 1 月 26 日以來收盤低點，完全清除 2 月初的大幅漲幅。

VIX 指數持續走低，自 1 月以來首度跌破了 13，大幅低於約 19.5 的歷史平均值，顯示少有投資人預期股市會進一步下跌。或許，這是因為金融市場正醞釀著更多的樂觀氣氛。

6. 貿易戰與關稅

美國與中國之間的貿易戰擔憂已有所消退。先前，擔憂全球兩個最大經濟體可能爆發全面貿易戰，讓投資人憂心不已，因為貿易戰的結果難以預料，可能重創全球經濟。

週四，有報導顯示，樂觀氣氛開始浮現，北京與華盛頓可望化解爭議。

長期展望

必須一提的是，近來的漲勢並不意味股市能持續走高，現在也還不是開香檳慶賀的時機。

但是至少短期而言，情況看來良好。卡瓦納指出：「空頭可能得蟄伏一段時間，因為大多國際政局的消息已股市已有所反應。一項可能的利空消息是 -- 華爾街日報報導，啤酒銷售下降了，這有點不太好。」