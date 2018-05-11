手遊動能續增溫 宇峻Q1獲利年增近2倍 每股賺1.93元

遊戲研發商宇峻奧汀 (3546-TW) 今 (11) 日公布首季財報，受惠去年底上市手遊動能持續增溫，加上春節假期帶動下，合併營收年增 27%、達 3.24 億元，稅後純益 7220 萬元，年增 1.95 倍，每股稅後純益 1.93 元。

宇峻第 1 季合併營收 3.24 億元，季減 9.28%，年增 27.77%，毛利率 86.21%，季減 0.56 個百分點，年減 4.96 個百分點，營益率 25.61%，季增 3.58 個百分點，年增 8.2 個百分點；稅後純益 7220 萬元，季減 0.11%，年增 195%，每股稅後純益 1.93 元。

宇峻《三國群英傳 - 霸王之業》手遊去年 10 月上市後，在中國與台灣表現均相當亮眼，帶動去年第 4 季營收增溫，全年 EPS 更創近 7 年新高，而在遊戲動能持續，加上春節假期帶動營運增溫下，儘管去年第 4 季營收基期較高，但宇峻第 1 季營運表現仍與去年第 4 季相近，獲利僅微幅下滑。

展望第 2 季，宇峻旗下第二大 IP《幻想三國誌》的經典單機 RPG《幻想三國誌 5》PC 版已於 3 月底上市，預期在經典 IP 帶動下，可望為第 2 季挹注成長動能。除 PC 版本外，宇峻表示，授權奧飛遊戲開發的手遊版本，也將於第 2 季在中國發行，預計第 3 季在台港澳上市。

展望後市，宇峻表示，今年遊戲產品相當多元，加上去年受到中國版號申請等因素影響，許多原先預計去年下半年發行的遊戲，延至今年才發行，將使今年成為宇峻最多新遊戲上市的一年，目前除旗下兩大知名 IP《三國群英傳》與《幻想三國誌》齊發外，《曉之軌跡》與《伊蘇》等二次元遊戲也將成為今年重點產品。