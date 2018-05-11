2017年連鎖百強企業銷售規模同比增長8.0%

據新華社5月11日消息，中國連鎖經營協會10日發布的報告顯示，2017年，連鎖百強企業銷售規模達2.2萬億元，同比增長8.0%，佔我國社會消費品零售總額的6.0%。百強連鎖門店總數10.98萬家，同比增長9.1%。百強便利店企業2017年銷售增長率達到16.9%，門店數量增長18.1%，成為實體零售企業中增長最快的業態。

據連鎖協會調查，部分連鎖百強企業線上業務的增長和佔比顯著提升，正在轉型為全渠道零售商。調查顯示，蘇寧易購(002024-CN)、孩子王、盒馬鮮生、尚品宅配(300616-CN)的線上銷售額分别佔到企業銷售總額的52.1%、30.0%、50.0%、30.0%。其他一些百強企業的線上銷售規模也達到較高水平。全渠道零售商的興起折射出連鎖百強乃至整個零售市場的新格局和新趨勢。

報告顯示，2017年，百強企業線上銷售增幅為78.9%，高於往年69%的水平，也遠高於同期全國網上零售32.2%和百強線下銷售的增幅。但線上銷售規模相對較小，平均佔到實體零售企業總銷售的10.3%。

同時，實體零售商線上業務增長也面臨一些挑戰。調查顯示，在開展線上業務時，實體零售企業普遍存在三個方面的不足：一是數字化投入有限，百強中的超市企業2017年在信息和數字化方面的投資規模約佔其銷售額的0.9%;二是人員配備有限，上述企業線上業務人員數量平均在40人左右;三是供應鏈能力有限，倉儲配送過程中的關鍵管理指標依然需要提升。

2017年，百強零售企業的門店構成發生新變化：百貨店、購物中心開店數量明顯減少，而小型門店數量增長相對較快，達到7.7%。2017年，百強企業新增門店9197個，小型門店約佔新增門店總數的八成。大型超市和超市門店數量僅分别增長3.7%和1.0%。

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