【大行報告】高盛下調中資保險股目標價 降國壽(02628-HK)評級至沽售

高盛發表研究報告指，今年中資保險股股價疲弱，歸咎首季銷售疲弱、監管收緊，及長債孳息率潛在下跌等原因都是「老生常談」。不過，該行認為上述因素都沒有影響内地保險業長期增長展望，源於財富積累加快，及現時健康險及養老保險仍在起步階段。短期醫療産品普及度增加，或對新業務價值(NBV)增長短期構成阻力，但當中的下行風險已在股價完全甚至過度反映。

該行下修中資保險股今年NBV預測3%至24%，以反映首季弱勢。不過，料今年餘下時間大部分險商錄NBV正增長，明後兩年料錄NBV雙位數增長。經紀招聘加快或令未來增長預估有上調空間，大部分險商都增加在經紀渠道的開支。

高盛表示，即使債息較兩年前高出不少，大部分中資保險股H股股價竟低於2016年上半年水平。除了中國平安(02318-HK)以外，這現象意味對未來盈利能力有重大估算折讓，相當於未來保單完全沒有價值，而現有保單的未來盈利折讓40%至100%;對新華保險(01336-HK)及人保集團(01339-HK)而言，更是反映著現有保單錄經營虧損。該行認為併不合理。

該行下修中資保險股2018年至2020年每股盈測平均介乎7%至13%，以反映投資回報及保費收入減少，併下降該等股份目標價介乎2%至32%，以反映NBV增長放緩及經紀渠道開支增加。

同時重申平安「買入」評級，列入「確信買入」名單，目標價下調至107元，源於其經紀分銷渠道具領導地位；給予新華保險「買入」評級，目標價降至49.2元，其風險回報最為吸引。亦予中國財險(02328-HK)評級「買入」，目標價降至19.9元，其盈利及股本回報具防守性。

不過，高盛將中國人壽(02628-HK)評級由「中性」降至「沽售」，下調目標價至26.15元，源於其提升業務/代理團隊的舉措併不明朗。此外，將人保集團評級由「沽售」升至「中性」，目標價降至4.65元，反映相對同業而言其風險回報比例改善。

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