利嘉閣：母親節周末50屋苑預約參觀跌3.3%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著多個新盤起動，二手市場的活躍度開始減弱，加上普遍屋苑平盤選擇匱乏的情況下，母親節周末的50指標屋苑預約睇樓量回落。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,485組客戶於本周末預約睇樓，按周減少3.3%，錄得三連跌。儘管現時買家入市意欲積極，奈何二手屋苑盤源實在短缺，加上在新盤搶佔客源下，料短期內交投仍會受壓。

按地區劃分，全港三區指標屋苑的周末預約睇樓齊齊向下，當中以新界區的跌幅較顯著，該區21個指標屋苑於周末暫錄645組客戶預約睇樓，按周大減5.1%。利嘉閣地產天盛分行市務經理唐家威指出，屯門新盤「御半山」於今明兩日進行抽籤及開售，市場上有不少資金被凍結，再加上全港最大型屋苑之一的嘉湖山莊亦鬧盤荒，對區內二手屋苑交投造成較大影響。唐家威又表示，五月份至今嘉湖山莊僅錄得約9宗買賣，睇樓客量亦明顯回落，但相信在新盤過後，客源會再度回流，因為現時用家及上車客的入市意欲仍然十分高漲。

港島區8個指標屋苑於周末暫錄250組客戶預約睇樓，按周微跌2.0%。利嘉閣地產嘉亨灣二行經理黃諾文指出，由於區內細單位的樓價升幅較急，與大單位的價錢差距越收越窄，令大單位變得相對便宜，吸引換樓家庭出動搵盤。黃諾文指出，近日該行促成一宗嘉亨灣換樓客入市個案，單位位於3座低層，為三房套連工人套房間隔，實用面積約1,129方呎，以2,862萬元易主。另外，區內氣氛維持熾熱，屋苑周末預約睇樓量保持平穩。

九龍區方面，21個指標屋苑於周末暫錄590組客戶預約睇樓，按周微跌1.7%。利嘉閣地產將軍澳廣場分行首席聯席董事梁敬嚴表示，樓價持續上揚，區內二手屢有破新高價成交，然而成交量卻未見顯著上升，出現「價升量跌」情況。他指出，雖然市場氣氛普遍良好，惟盤源短缺加上造價急升，導致買家入市步伐受阻，而且區內新盤推出餘貨吸客，在按揭及付款方面比二手優勝，故料本月區內二手交投將持續受壓。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)