【大行報告】高盛：中芯(00981-HK)季績符預期 維持沽售評級

高盛發表研究報告指，中芯國際(00981-HK)首季收入及每股盈利均遜該行預期；撇除單次性專利費收入，首季收入符預期，毛利率則錄15.5%，高於高盛預估5個百分點。根據中芯指引，料次季收入8.89億至9.06億美元，毛利23%至25%，均高於該行預估的收入7.94億美元，及預測毛利率17%。

報告指，這部分源於延遲確認5600萬美元專利費收入，由首季延至次季。公司料今年全年收入錄高單位數增長，毛利率達雙位數，均低於高盛預估，源於28nm晶圓銷售轉弱，及折舊開支高企。中芯亦提升全年資本開支預算，由19億美元增至23億美元，以促進研發等。

高盛認為，中芯季績屬輕微正面，因為次季需求復甦，但對下半年指引看法負面。對中芯股本回報展望維持審慎看法，特别是撇除聯營上半年專利費收入，及全年資本開支增加。該行亦憂慮在競爭加劇下其28nm晶圓銷售展望；併認為中芯盈利能力仍面對結構性挑戰。維持中芯目標價6.3元，評級「沽售」。

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