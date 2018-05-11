【華冠投顧】武傑電台: 盤勢分析

金融類股點火，台股均線全線收復!! 加權指數今天上漲 + 48 點開出，在台積電及金融類股的助攻下；指數震盪走高，收盤大漲 + 98 點作收，收在 10858 點，成交量 1636 億。

上星期五給大家一個字…『漲』!! 本周台股連漲 5 天，周線大漲 + 329 點作收… 關關難關關過。之所以台股會有這樣的走勢，先前的分析中… 已經說了很多了，今天就不再贅述。而展望下星期的台北股市，因為有台指期的結算，以及今天量能初步達到『短線壓力』的條件，所以我先不預測下周走勢。但是有一個結構的變化卻是投資朋友要留易的… 那就是主流即將開始易位。這星期雖然『被動元件』族群在券單的爆增下，走出強軋空的氣勢；但是隨著股價的大漲，追價風險明顯放大。因此展望下周可能主流易位。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事、台積電財報不如預期… 等，近期常常受到利空因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質。

今日台股開盤上漲 48 點開出，最終收盤收漲 98 點，收在 10858 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有: 4736 泰博、8163 達方、3563 牧德、3532 台勝科、2601 益航、6488 環球晶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◆弱勢股方面 :

6298 崴強、6150 憾訊、8093 保銳、1526 日馳、3022 威強電、6145 勁永… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

