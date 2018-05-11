滬指小幅下挫創業板指大跌1.64% 有色板塊強勢領漲

周五，滬深兩市股指雙雙小幅高開，隨後滬指維持窄幅震蕩走勢，題材股紛紛回調，創業板指跌逾1%。午後指數分化，滬指震蕩翻紅，創業板指小幅回升後再次走低，臨近尾盤三大股指小幅跳水繼續下行。滬指收報3163.26點，跌0.35%，成交額1674億。深成指收報10634.30點，跌0.89%，成交額2468億。創業板收報1834.78點，跌1.64%，成交額875億。

盤面上，市場整體氣氛依舊低迷，板塊個股跌多漲少，有色冶煉、銀行、汽車整車、煤炭開採居板塊漲幅榜前列，醫藥板塊今日弱勢回調，板塊跌幅達2.13%，海南、黃金概念、富士康概念居板塊跌幅榜前列。

有色板塊全日強勢領漲，盛屯礦業(600711-CN)、深圳新星(603978-CN)、華友钴業(603799-CN)3股漲停，寒銳钴業(300618-CN)、白銀有色(601212-CN)等多股大漲超4%。

銀行板塊錶現活躍，建設銀行(601939-CN)、南京銀行(601009-CN)漲超2%，寧波銀行(002142-CN)、工商銀行(601398-CN)漲超1%，中信銀行(601998-CN)、中國銀行(601988-CN)等股均紛紛上漲近1%。

煤炭板塊逆市拉升，陝西黑貓(601015-CN)漲逾7%，山西焦化(600740-CN)漲近6%，兗州煤業(600188-CN)、潞安環能(601699-CN)等個股跟隨上漲逾2%。

技術上看，滬指本周連續上漲，位於中短期均線上方，股指短期連續衝高後上方壓力較大，短線回調在所難免，目前量價配合合理，後市調整過後仍有望繼續上漲。創業板在年線處企穩後，反彈走勢較強，經過短線調整後，後市有望向前高發起衝擊。

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