GE獲利營收均優於預期 華爾街仍喊別買

奇異公司（GE-US) 公布第一季獲利優於預期後，上週五股價交易時間一度大漲 7% 之多，但華爾街卻認為該公司恐怕還沒撥雲見日。

摩根大通分析師 Stephen Tusa 表示，「目前我們的論點顯然沒有任何改變。」他認為 GE 當季的整體數據看起來「非常好」，因為該公司 EPS 和營收都優於預期。

「但如果你研究細節，看看他們他們對未來事業怎麼說，我實在弄不懂這家公司現今怎麼維持財測。」

RBC Capital、Cowen 和 CFRA 的分析團隊都沒有貶低 GE 的財報，但仍一再謹慎表示該公司背後可能還有一些糟糕的狀況。

RBC 分析師 Deane Dray 表示，「主要財報內容令人振奮，顯然比擔心的狀況還好，因為先前擔心全年財測可能下修。」

RBC 和 Cowen 注意到，GE 為法務部調查提撥 15 億美元儲備金，法務部係為調查該公司現已不存在的 WMC 抵押貸款業務，以解決其中一個威脅。Cowen 將 GE 預計的和解金和巴克萊 3 月份同意的 20 億美元和解金相比，因為巴克萊也面臨類似的控訴。Cowen 的 Gautam Khanna 表示，這新資訊「降低了對目前進行中的調查一些『未知』。」

GE 公布獲利後，股價交易價格接近 14.50 美元，Cowen 維持其目標價 12 美元，為預測第二低的投行，而預測目標價最低的是摩根大通 11 美元。CFRA 將其目標價調降 2 美元，下降至每股 16 美元。

CFRA 分析師 Jim Corridore 表示，「就算低於市值，我們認為還是不值得涉入該股票。」

在 Cowen 和 RBC 的報告中都可以看到「比當初恐懼的狀況還好」這樣的說法，但所有研究報告中也都有著像 CFRA 不看好其前景的結論。 RBC 的 Dray 稱 GE 對今年獲利導引的肯定是「一個大意外」，並補充他們維持 92 美分的估計，遠低於 GE 獲利導引至少每股 1 美元的水準。

即使是長期看漲 GE 的工業分析師 Brian Langenberg 也稱他對 GE 的財報「未留下深刻印象」。他對其目標價為 25 美元。

關於 GE 第一季財報，Langenberg 表示，「電力業務應該是主要推手，這獲利率下降了至少 40%，在電力業務修復前，股價只能到這程度，但他們目前還沒接近修復的水準。」

Tusa 也認為 GE 的電力事業「顯然比預期還遭。」

「看起來他們應該下修財測，看看今年剩下的時間，我們持續認為這些數字有下行空間。」

Tusa 認為，與一些「高品質」工業公司相比，如 Honeywell、3M 和 United Technologies 等，GE 每股價值應該 10 至 11 美元。

過去 12 個月，GE 股價已經下跌了 52% 以上，上周五當天上漲 4.7% 至 14.64 美元。