中國聯通(00762-HK)積極融入與互聯網公司合作

去年8月，中國聯通(00762-HK)正式發佈混改方案被評論人稱為是「新時代公私合營樣本」，擬通過向BAT等在內的戰略股東非公開發行不超過約90.37億股股份，集資不超過約617.25億元，用以優化4G、建設5G網絡以及拓展創新業務規模。

聯通董事長兼首席執行官王曉初將混改稱之為是「由傳統電訊運營商向互聯網公司化經營模式改造」的過程，而未來以此為核心的改革還會繼續進行。他又稱，與BAT的合作一般會在業務層面，在確有需要的情況下才會在合資層面進行探討。目前聯通分別與不同公司都成立了聯合小組討論合作領域與方式，以加快業務層面順利合作。

王曉初將通訊業未來描述成「合作雙贏」的局面，他認為隨著全球產業化發展，合作和優勢互補是無可避免的大趨勢，而聯通亦會積極融入與互聯網公司合作，最終為消費者提供更好服務。

中興作為聯通的重要設備供應商，王曉初稱因為在美國禁售令事件期間都沒有規模採購的計畫，因此雙方無需要討論解決的問題，聯通的正常業務也都在照常進行。他續指，5G的發展還需要時間，亦見到中興再按新規則來運作。聯通方面會預判出現各種可能事件對公司造成的影響並制定解決策略。

王曉初稱目前採用的還是R15標準，而正式的國際標準R16最快還需要到2019年9月完成。聯通在16座城市進行場外試驗，主要在工業、交通以及行業信息化應用等方面展開，他又指5G還需要給設備廠商一些時間將產品做成熟。

文：鄒舒惠

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