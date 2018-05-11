A股上市公司董事長涉債7億失聯：百元股跌到7元

每經記者吳澤鵬陳鵬麗 每經編輯何小桃

尋人啟事：楊子善，男，現年 46 歲，中國國籍，擁有加拿大永久居留權。2011 年起擔任南風股份董事長、總經理，持有公司 12.37% 股份，為公司實際控制人之一。2018 年 5 月 3 日，南風股份董事會接到楊子善家屬通知，目前無法與楊子善取得聯繫。

2.3 萬南風股份的股東急著找他。

5 月 10 日，楊子善失聯第七天，南風股份（300004.SZ）股票在遭遇复盤後連續三個一字跌停後，終於止住了跌停的腳步，收跌 8.13%。不過，關於楊子善失聯的最新進展，依舊是無法取得聯繫。楊子善家人則稱已經報案，連帶失聯的，還有楊子善的妻子。

楊子善，南風股份實控人之一，同時任職公司董事長、總經理。5 月 3 日，南風股份接到楊家屬通知，稱無法聯繫楊子善，5 月 4 日晚間，南風股份對外界公告此事。

但事實上，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者發現，5 月 2 日，南風股份召開網上業績說明會，原計劃參加的楊子善，全程未回復任一投資者提問，南風股份亦未披露其是否如期參加。

值得注意的是，楊子善持有的南風股份約 6299 萬股股票，幾乎全部處於質押狀態。根據南風股份 5 月 10 晚間的公告，楊子善質押的 3600 萬股股票已觸及平倉線，存在平倉的風險。

同時，南風股份表示，公司初步了解到，涉及楊子善除股票質押的個人借款約 3.6 億元（未牽涉南風股份），同時楊子善還可能存在冒用南風股份名義作為藉款人或擔保人的債務金額約 3.8 億元（未經核實）以及其他未牽涉南風股份的個人債務（具體金額不詳）。也就是說，楊子善目前涉及的債務至少有 7.4 億元。

董事長身背巨債，夫妻失聯，加上近期公司子公司副總涉嫌污染環境罪被逮捕、業績暴跌、重大資產重組失敗，這只曾經的百元股如今的股價僅有 7.57 元。

南風股份是一家典型的家族控股企業，楊子善及其父親楊澤文，弟弟楊子江是公司的實控人，公司也是創業板首批上市公司之一。不過，公司上市之後 “楊氏父子” 瘋狂減持，甚至出現違規減持，如今持股已由上市之初的 56.73% 減持到 33.15%。而在社交網絡上，股民對於 “楊氏父子” 也有頗多爭論。

終止重組前失聯，董事長去哪兒了？

廣東佛山市西三環，眾多車輛往來頻繁，這裡坐落著很多當地公司的生產基地，南風股份就是其中之一，其具體地址為佛山市南海區小塘三環西路（獅南段）31 號。

每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者現場看到，南風股份公司內包括行政辦公樓、生產車間樓、飯堂等，遠遠望去，“南風股份” 幾個大字以及公司的標誌十分醒目，這曾是華南最大風機生產企業，主要面向核電、地鐵、隧道、風力發電和大型工業民用建築五大應用領域。

5 月 2 日，有投資者在南風股份投資者互動平台上提問：“楊董你好，你是董事長，又是總經理，會考慮新的總經理人選嗎？或是引入職業總經理呢？謝謝。”一語成讖，兩天后，南風股份被動 “變更” 了公司董事長、總經理。

記者註意到，上述投資者的提問並沒有得到回复。事實上，5 月 2 日下午，南風股份召開網上業績說明會，原計劃參加人員包括楊子善，但記者查詢當時說明會問答記錄發現，楊子善並未對任一投資者提問進行回复，南風股份亦未披露當日其是否如期參加。

南風股份公告稱，5 月 3 日，公司董事會接到楊子善家屬的通知，目前無法與楊子善先生取得聯繫，家屬已向警方報案。

5 月 4 日，南風股份召開第四屆董事會第八次會議，楊子善缺席，並繼續無法取得聯繫。當日晚間，南風股份宣布由副總經理任剛代行公司董事長、總經理職務，暫主持日常經營管理工作。

5 月 10 日，記者在現場了解到，目前，南風股份經營正常。

實際上，楊子善是在南風股份計劃復牌前 “消失” 的。

今年 2 月，因籌劃重大資產重組事項，南風股份宣布停牌。3 月，南風股份宣布重組對象為山東大海新能源發展有限公司（以下簡稱大海新能源）。

按原計劃，南風股份將於 3 月 5 日前公告本次重大資產重組預案（或報告書），但由於工作量大、具體方案仍需討論延遲；誰曾想，5 月 4 日，南風股份董事會通過決議，決定終止此次重大資產重組，並稱雙方未能就交易價格、交易方式等核心條款達成一致意見，並難以在較短時間內達成具體可行的方案以繼續推進。

值得注意的是，5 月 4 日的這次董事會，楊子善沒有參加。

2011 年，這位出生於 70 年代的楊家長子，接過 “創一代” 楊澤文的槍，成為公司新一代的最高決策者，從此掌舵南風股份。

誰也沒有想到，接班 7 年後，早已過了不惑之年的楊子善，選擇了以失聯的方式告別從父親傳承下來的基業，留給資本市場一團迷惑，以及一大筆債務。

根據南風股份披露的消息，楊子善目前涉及的債務至少有 7.4 億元。值得注意的是，截至 5 月 8 日，南風股份在中國銀行開立的基本戶已經被凍結，公司稱不排除與楊子善個人債務有關。

2017 年中興裝備業績承諾不達標

董事長失聯、重組失敗之外，多事之秋的南風股份還面臨業績上的巨大考驗。

2014 年，南風股份以 19.2 億元全資收購可稱為 “業績擔當” 的中興裝備。2014 年至 2016 年，中興裝備淨利潤分別為 1.34 億元、1.51 億元以及 1.68 億元，分別佔南風股份當年淨利潤的 122.94%、343.18% 和 180.65%。同時，在南風股份主要控股或參股的子公司中，僅有中興裝備盈利，其它子公司均處於虧損狀態。

前 3 年，中興裝備業績承諾均達標，其與南風股份的 “聯姻” 看上去也很美。但 2017 年卻“畫風突變”。

南風股份 2017 年年報顯示，報告期內，公司實現營業收入 8.76 億元，同比下降 2.17%；淨利潤 3010.07 萬元，同比下降 67.53%。

▲南風股份（每經記者吳澤鵬攝）

南風股份解釋業績下滑原因稱，受原材料市場波動、行業需求放緩以及競爭加劇等因素影響，中興裝備 2017 年度業績增速下降，訂單執行放緩，毛利率波動較大，從而導致其未能完成 2017 年度業績承諾。經計算，確認商譽減值損失 3.25 億元與業績補償收入 1.84 億元。記者查詢發現，中興裝備 2017 年淨利潤約為 1.08 億元。

值得注意的是，南風股份上述業績，還是在收到拆遷補償等其它 1.61 億元收入提振的前提下，若計算扣除非經常性損益，南風股份去年虧損 2.91 億元，足見中興裝備業績未達承諾對南風股份業績影響之大。

中興裝備遭遇的麻煩不僅於此，該公司董事兼副總經理陳衛平因涉嫌污染環境罪，於今年 1 月 13 日被海門市公安局逮捕。據公開資料顯示，陳衛平主要負責中興裝備的生產、安環工作，亦是中興裝備的業績承諾方之一。

此外，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者研究還發現，南風股份的應收賬款均高居不下，也為公司業績埋下隱患。

南風股份 2017 年年報披露，截至 2017 年 12 月 31 日，南風股份應收賬款賬目餘額 9.42 億元，扣除壞賬準備餘額 1.46 億元後，應收賬款賬面價值為 7.95 億元，其中，信用期以內（1 天至 180 天，即下半年以內）應收賬款餘額為 4.46 億元，一年以內數額為 5.02 億元，此外還有 3.4 億元應收賬款賬齡在 1 年至 3 年。

而根據 2017 年半年報及年報披露的數據計算，去年下半年，南風股份營收 5.98 億元，應收賬款達到 4.46 億元，應收賬款佔比接近 75%。若計算全年，其 8.76 億元的營收中，也有 5.02 億元應收賬款，佔比為 57.3%。

南風股份在年報中提示了應收賬款風險，但同時表示，公司客戶以國有大中型企業為主，具有較高的履約能力，但隨著公司應收賬款數額的不斷增加，客戶結構及賬齡結構的改變，如賬齡較長的應收賬款過大，則可能使公司資金周轉速度與運營效率降低，存在流動性風險。

股價曾藉 3D 打印風口起飛，楊氏兄弟趁機套現超 5 億

回顧 2014 年、2015 年那兩年，應該是南風股份最為風光的年份。資本市場 “牛市” 的行情，加上 “3D 打印” 的風口，讓南風股份 “飛” 了起來。

每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者統計發現，2014 年南風股份累計發布了 20 份投資者關係活動記錄表，2015 年累計發布 26 份投資者關係活動記錄表。2015 年一整年，南風股份對外接受機構投資者調研 29 次，接待調研投資者 130 餘人次，26 份記錄表中 25 份均主要探討公司的 3D 打印業務。可見當時外界關注之熱烈。

▲楊子善（圖片來源：視頻截圖）

有了風口概念傍身的南風股份，股價也開始一路上漲。2015 年 6 月 3 日，南風股份當日股價達到了 107.98 元 / 股（不復權）的最高點。

股價的上漲也讓南風股份的管理層開始坐不住。記者發現，2015 年上半年，南風股份高管密集減持。2015 年 3 月、5 月，公司董事楊子江、董事長楊子善相繼減持所持的公司股票。其中楊子江減持 800 萬股，累計套現 3.57 億元；楊子善分別以 83.5 元 / 股、81.39 元 / 股的價格分兩次累計減持 200 萬股，累計套現 1.66 億元。現在來看，這個減持價格相對於 107.98 元 / 股的最高價格，可謂 “掐得精準”。

換句話說，在 2015 年上半年，公司股價飛漲之時，楊子善及楊子江兩兄弟累計減持套現了 5.23 億元。

楊子善、楊子江及楊澤文楊氏三父子減持套現的行為主要集中在 2014 年、2015 年這兩年。2014 年公司實控人之一楊澤文密集減持公司股票。2015 年 7 月，楊子江因在賣出公司股票達到 5% 時，未按照相關規定及時停止買賣並履行權益變動的披露義務而遭到中國證監會的立案調查。

公司 “3D 打印” 技術尚未有收入，但是楊氏三父子卻盤滿缽滿。記者了解到，在核電領域，雖然重金屬 “3D 打印” 技術被公認為理論上能解決很多行業痛點，可以大大降低設備生產成本，具備市場前景。但是要實現真正的工程化設計和應用，其實仍然有一段路要走。“一個核電站本身很多零部件供應之類的審核就非常嚴苛，要做肯定是很漫長的。建一個核電站五到六年的時間，做核電 3D 打印零部件肯定需要更長的時間。”一位行業人士如是表示。