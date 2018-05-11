恆指升逾200點 汽車股發力

外圍股市仍處強勢，帶動港股今早高開342點，其後升幅收窄，恆生指數最新報31057點，升248點；國企指數最新12291點，升57點。

內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.16元，升0.7%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.2元，升0.7%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.84元，升0.7%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報77.8元，升0.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.45元，跌0.4%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報35.95元，跌1.4%。

汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報23.35元，升2.9%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報8.06元，升1.5%，東風集團(00489-HK)最新報8.77元，升2.7%。

銀行股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報77.6元，升0.6%，恆生銀行(00011-HK)最新報200.6元，升0.1%，東亞銀行(00023-HK)最新報34.25元，升1.2%。

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