一再延後量產目標 特斯拉的壞習慣讓松下心驚驚

根據日本《日經亞洲評論》報導，一些松下電子 (6752-JP) 高層主管對於與特斯拉 (TSLA-US) 共同投資開發電池製造表現出猶豫的態度。

特斯拉和松下將在中國共同興建一座新工廠，共同生產製造汽車以及鋰電池。目前雙方在美國內華達州 Sparks 的特斯拉 Gigafactory 1 上已有合作關係。

松下 CEO 津賀一宏 (Kazuhiro Tsuga) 週四 (11 日) 在財報電話會議上承認：「特斯拉未來可能會在中國推出全製程，而我們可以與其共同合作生產。」

然而，根據《日經亞洲評論》引述不願透露姓名的松下高層主管提到的另一幅完全不同景像，他表示，計畫「尚未敲定」，「沒有任何事情是絕對的」。

根據財報，特斯拉延遲 Model 3 車型的量產目標，讓松下在 3 月 31 日結束的財年營業利潤減少約 200 億日元（約合 1.83 億美元）。

不具名的松下高層主管還對特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 在最近的財報電話會議上對待華爾街分析師的態度表示擔憂。

當松下成為特斯拉 Model S、Model X 和 Model 3 電動車電池的獨家供應商時，他們的合作關係遠超過競爭對手，如中國的新能源科技 (Contemporary Amperex Technology) 和韓國的 LG。

自從 2014 年松下和特斯拉首次在 Gigafactory 上合作以來，包括博世 (Bosch) 在內的其他一些工業供應商已經退出了電動車電池生產市場。而松下正與豐田合作共同開發電動車用電池。