巨頭的跨界聯手：高盛蘋果計劃推出信用卡

摘要：華爾街日報報導，蘋果公司將聯手投行高盛推出信用卡。知情人士透露，新卡將搭載蘋果支付（Apple Pay），並最快於 2019 年推出，此舉有助於加強兩家公司各自的核心業務。

華爾街日報報導，蘋果公司將聯手投行高盛推出信用卡。知情人士透露，新卡將搭載 Apple Pay，並最快於 2019 年推出。

華爾街日報認為，通過推出信用卡，兩家公司有望提升各自的核心業務。 隨著 iphone 銷售的放緩，蘋果也更重視發展服務項目，比如手機支付、串流音樂訂閱以及 App Store 的銷售。Apple Pay 在各項業務中都占主要地位，推出信用卡將有利於 Apple Pay 的推廣。截止 3 月 31 日，App Store 第一財季營收上漲 31%，至 90 億美元。

目前蘋果公司有一款 Apple 積分卡，是與巴克萊銀行合作，為顧客購買蘋果公司產品提供貸款和積分。如果蘋果與高盛推出新卡，將有可能終止與巴克萊的合作。

早在今年二月，投行高盛與蘋果公司就表示，兩公司正在商議，為購買其產品的消費者提供貸款，並在利息等方面或比信用卡更具競爭力。這對忙於轉型的高盛來說是個好消息，因為蘋果可能給高盛帶來數百萬零售客戶。

去年高盛高管訂下目標，希望通過其他渠道，包括零售銀行業務，創造 50 億美元的收入，拉動業績的增長。公司高層也一直在考慮髮型信用卡和其他財富管理工具的可能性。

高盛在 2016 年創辦了用於幫助人們償還信用卡債務的在線貸款機構 Marcus，只收取 12％的利率，大幅低於一般的美國信用卡。美國的信用卡利率有些高達 20%，還要收取滯納金和其他費用。目前尚不清楚高盛為蘋果消費者提供的貸款的利率水平。

去年秋季，高盛集團總裁兼聯席首席營運官 Harvey Schwartz 詳細闡述了集團未來三年的增長戰略，打算將消費信貸提到與 FICC 等傳統強項業務同等重要的位置。

該集團預當時計，到第三年，來自消費者貸款、高凈值個人貸款和企業貸款業務及融資的營收增長預計為 20 億美元。其中，預計消費者貸款收入增長 10 億美元。