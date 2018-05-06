巴菲特：十分贊同蘋果股票庫藏股 希望看到股價下跌

摘要：在伯克希爾股東大會上，巴菲特表示，非常贊同蘋果公司價值 1000 億美元的股票庫藏股計劃，稱目前蘋果沒有可以用現金購買的合適的併購對象。芒格也表示，他們雖然不贊成所有的股票庫藏股策略，但這是蘋果公司最好的選擇。

贊成蘋果股票庫藏股

周六，在奧馬哈舉行的 2018 波克夏海瑟威的股東大會上，「股神」巴菲特回答股東提問表示，他非常贊同蘋果公司價值 1000 億美元的股票庫藏股計劃。

巴菲特說，股票庫藏股會減少市場上流通的股票數量，伯克希爾在蘋果的股份將自行增長。

巴菲特補充，他還沒有看到適合蘋果的併購對象，即可以用現金購買的，可增加公司收入的大型併購對象。芒格也表示，他們雖然不贊成所有的股票庫藏股策略，但這是蘋果公司最好的選擇。

巴菲特還說，「從我們的角度看，我們希望看到蘋果股價的下跌。」 巴菲特解釋道，對於一個公司的長期投資者而言，公司股票價格下跌是好事，因為意味著股東將可以以更便宜的價格擁有該公司股票。蘋果公司股價今年已累計上漲 8.6%。

為什麼沒有投資微軟、亞馬遜和谷歌？

此外，巴菲特還對其他科技公司股票發表了看法。首先，巴菲特說他從不持有微軟公司的股票是因為，他和微軟創始人比爾蓋茨是好朋友，他不投資是為了避嫌。

其次，巴菲特認為亞馬遜的發展在 Jeff Bezos 的帶領下好像一個奇蹟，而自己一般不會押注奇蹟。對於 Alphabet，巴菲特說，「這個公司犯了錯誤」，他無法確定「該公司前景將好於目前股價所反映出的」。

巴菲特強調，自己之所以會投資蘋果是因為，他對於公司資本所產生的價值以及公司生態系統都得出了定論。

芒格則幽默的說，「我去過谷歌公司總部。它看上去像一個幼兒園。」 巴菲特補充道，「一個非常昂貴的幼兒園。」

周五，股東大會前一天，CNBC 報導，伯克希爾第一季增持 7500 萬股蘋果股票。伯克希爾兩年前才開始投資蘋果，但截止目前，伯克希爾累計擁有約 2.4 億股蘋果股票，持股比例約 4.8%。巴菲特也力挺蘋果說，關注 iPhone 的短期銷量沒有意義，蘋果公司還有「很大、很大的空間」。 此番言論導致蘋果股價當天上漲 4%。

幾天前蘋果公司公布了第一財季財報。財報顯示，蘋果第一季 EPS、營收和凈利潤均創蘋果史上單季最高記錄。

在 2018 年第第一季、蘋果 2018 財年第二財季，蘋果稀釋後每股收益（EPS）2.73 美元，年增率增長 25.3%，市場預期 2.64 美元；當季營收 611 億美元，市場預期 609 億美元；當季凈利潤 138 億美元，去年同期 110 億美元。

公布季報的同時，蘋果公司也宣布股票庫藏股規模增加 1000 億美元，並增加季度分紅至每股 0.73 美元，較前次分紅增長約 16%。

『新聞來源／華爾街見聞』