〈4G吃到飽流血戰〉申辦熱潮未降 電信三雄同聲活動期限暫不展延

中華電 (2412-TW) 無預警發動 499 吃到飽，且不限申辦資格，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 也隨後跟進，限時 7 天申辦進入第 3 天，中華電門市還是人滿為患，有民眾擔心，以目前 499 成為全民運動的形勢來看，恐怕很難在期限內辦完，不過，電信三雄今 (11) 日同聲表示，目前沒有展延的規畫。

中華電連日來都是一早開門就湧進大批人潮，大門市等候人數動輒數百人到千人起跳，甚至有門市辦到深夜 2 時才消化掉申辦人潮，門市人員都是從一上班就忙到深夜。

台灣大及遠傳申辦人潮也比平日多，但情況不像中華電那般的激烈；以目前情況來看，接下來的周末假期，恐怕會有更多的申辦人潮，是否可以在 7 天內把這股熱潮抒解，目前還有待觀察。

中華電 499 吃到飽限時 7 天專案，擴及全民都可辦理，新申辦、攜碼或續約客戶都可申辦，月繳 499 元起，享合約期間 (30 個月) 上網吃到飽、網內通話免費，及網外 / 市話通話共 180 分鐘免費優惠，台灣大及遠傳也馬上跟進實施。

電信三雄之外，亞太電 (3682-TW) 原本就加碼延長 1 個月的 499 雙飽方案，在三雄戰火猛烈下跟進加碼，限時雙飽 499 方案搭配壹起省，只要 399 元，除了 4G 上網吃到飽外，再享網內免費，網外市話 1900 分鐘，較電信三雄的 180 分鐘更多。

中華電今日下午將由董事長鄭優、總經理謝繼茂及行動分公司總經理陳明仕針對 499 方案召開記者會說明。