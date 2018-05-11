蘋果成環保先鋒 聯手鋁商開發「無碳」鋁冶煉技術

全球最大兩間鋁生產商，力拓集團和美國鋁業合資成立公司研發新技術，欲解決在煉鋁時所產生的溫室氣體，蘋果 (AAPL-US) 亦致力於使用對環境有益的材料，週四 (10 日) 宣布加入投資，未來「無碳」鋁將用於 iPhone 和 MacBook 等產品製造中。

力拓集團 (Rio Tinto) 和美國鋁業 (Alcoa) 合資成立 Elysis 公司，該公司研發新技術將改善鋁的生產過程，為鋁業過去一世紀最重大的創舉。傳統上，將氧化鋁轉化成可用鋁的冶煉過程，通常是造成污染的主因，Elysis 的新技術將消除鋁冶煉過程所有排放的溫室氣體，並產生純氧。

美國鋁業和沙烏地阿拉伯礦商合資的 Maaden Aluminium (圖: AFP)

Elysis 在加拿大成立，力拓和美鋁擁有 48% 的股份，其餘股份為魁北克政府所持有，蘋果將投資 1300 萬加元 (約 1000 萬美元)，而加拿大和魁北克政府則注入 1.2 億加元的資金。

加拿大是世界上最大的鋁生產商之一，力拓集團和美國鋁業在加拿大都有重要的業務。此外，兩間鋁生產大廠將投資 5500 萬加元推動該技術的商業化。

蘋果上個月宣布，其所有設施的能源皆來自潔淨能源，並承諾旗下所有產品最終都將所有回收材料或是可再生材料製成。

蘋果投資 Elysis 被視為減少碳排放的最新努力，並顯示金屬和礦業公司致力於減低碳排放以滿足客戶需求。礦商也成為電動汽車和潔淨能源產業的關鍵供應商，因為這些產業需要鋁、銅、鋰和鈷等金屬。

執行長庫克 (Tim Cook) 在一份聲明中表示：「蘋果致力於推動對地球有益的技術，並幫助後代保護它。我們很自豪能成為此新項目的一份子，並期待有一天能夠在我們的產品製造中，使用沒有造成溫室氣體排放的鋁。」

Elysis 研發了一種「先進導電材料」，在鋁冶煉時會釋放氧氣，與傳統燃燒碳陽極，並且釋放二氧化碳不同。該技術已在美鋁的技術中心被使用，Elysis 預計在 2024 年會開始廣泛授權此技術。

分析人士說，業界離生產完全無碳鋁的目標還有一段路要走。許多鋁冶煉廠和氧化鋁精煉廠，仍然依靠燃煤發電站的電力，尤其是在中國。此外，開採原料鋁土礦的過程，也強度依賴碳。