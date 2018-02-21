跟電動車業者搶資源 蘋果擬直接向礦場購買鈷礦

在電動車加速發展情況，鈷金屬的需求大於供應，而鈷同時為鋰電池的主要原料，據消息人士透露，蘋果正與礦廠接洽，欲簽屬長期供應鈷金屬的合約，以確保有足夠的鈷以提供 iPhone 及 iPad 的電池製造。

在過去的 18 個月中，鈷金屬的價格已漲了兩倍之多，每噸價格超過 8 萬美元。

鈷金屬過去 5 年的價格走勢 (資料來源: infomine)

蘋果為鈷金屬最大的需求者之一，但在過去蘋果將購買鈷金屬的工作，交給其電池供應商，為了確保未來能獲得穩定的鈷金屬供應，知情人士透露，蘋果將親自出馬談論長期供應合約，希望合約年數為 5 年以上，而每年礦商至少能供應數千公噸的鈷金屬，蘋果發言人拒絕發表評論。

全球約有 1/4 的鈷金屬，用於供應智慧型手機電池的製造。蘋果與礦商接洽的舉動，意味著蘋果將直接與汽車製造商和電池生產商競爭鈷的供應。每支智慧型手機鋰電池所需的鈷約為 8 公克，而每台電動車所需的鈷，約為手機的 1000 倍之多。

蘋果股價日線走勢圖

汽車製造商如寶馬公司、福斯汽車與三星 SDI 公司等，正爭先競爭簽署多年鈷供應合同，以確保他們有足夠的鈷金屬供應，以滿足電動汽車生產加速的目標。但到目前為止，未有任何公司宣部任何重大交易，僅管 BMW 的採購負責人在 2 月初告訴德媒 FAZ，它們已接近簽署 10 年的鈷供應協議。