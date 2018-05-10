慧智基因非侵入性癌症基因檢測正式上路 年底營收比重衝10%

慧智基因 (6615-TW) 今 (10) 日推出非侵入性癌症基因檢測，包括慧智癌標靶 +、慧智癌監控 +、及慧智癌追蹤，適用於所有的癌症患者，全程在台灣進行完成，不需將檢體送出國外，縮短時程，目前已在接洽中北部醫院，下半年可望開始貢獻營收，目標年底營收比重拚 10%。

慧智基因執行長蘇怡寧表示，癌症精準醫療時代已到來，更準確、更方便的液態切片技術，正快速改變癌症的診斷、治療及監控方式，透過簡單的血液樣本，判斷出腫瘤的基因檔案，這對癌症的用藥選擇、治療監控和復發追蹤，將提供有價值、有系統的臨床指導及治療方向，由對症下藥，提升到對人下藥的個人化醫療。

慧智基因表示，非侵入性癌症基因檢測，採用先進的 illumina 全基因體 NGS 平台，並運用國際大廠羅氏液態切片 (Liquid Biopsy) 的檢測專利新技術，只需 10-20cc 血液，癌症檢出率達 90% 以上，可提供臨床醫師用於早期診斷、療法選擇、預後判斷、復發監測，協助患者找到最好的治療方案。

慧智基因表示，慧智癌標靶 + 可偵測 77 個基因數，提供臨床上標靶藥物的配對，而復發及轉移，更是許多癌友最擔心害怕的事，慧智癌監控 + 與慧智癌追蹤相當於癌症復發的情報站，偵測最多達 197 個基因數，檢測血液中的 ctDNA，可即時反應體內腫瘤當下的基因變化，提早發現腫瘤細胞是否復發或產生新突變。