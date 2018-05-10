李澤楷：不能只「食老本」做Now TV業務

電盈(00008-HK)主席李澤楷出席電盈股東會時稱，旗下免費電視Viu TV及網絡電視Viu OTT，現時仍處於增長期，每年有18%至26%增長，但暫時不會賺錢，預期要3至5年時間，現金流才會變成正數。李澤楷稱，媒體業務瞬息萬變，故不能只「食老本」做Now TV業務，需要開拓其他媒體業務來分散風險。

他指出，Viu TV需要投入資源以製作具競爭力的影視內容，藉此吸引客戶。同時，公司亦需要拓展不同分銷渠道，才能夠賺錢。李澤楷滿意目前業務發展進度，若3至5年的目標完成，未來自會繼續投資；若目標未能達成，則可能會有其他新計劃來相輔相承。他稱，如要做到如Now TV般的規模，需要10多年時間，才成為本地收費電視龍頭。

至於，電盈旗下盈大地產(00432-HK)副主席李智康稱，早前在中環購置地皮後，計劃發展成豪宅項目，預計2年半後會預售樓花，4年至4年半後會落成。他表示，過去數年盈大地產並非靜下來，而是在日本、印尼及泰國等地區，地產業務發展良好。

會上有小股東問李澤楷會否到俄羅斯看世界盃時，李澤楷笑言不會有時間到當地享受今次盛事，但會與大家一樣留在家中「舒舒服服睇比賽。」

(信報)

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