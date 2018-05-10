國開行將加大對集成電路發展的支持力度

國家開發銀行首席經濟學家、研究院院長劉勇10日在銀行業例行新聞發布會上介紹說，在支持我國集成電路産業發展方面，國家開發銀行起步早、支持額度大，而且對集成電路産業的發展前景有自己的判斷，將採取多種方式進行支持。

他透露，下一步，國家開發銀行將以供給側結構性改革為主線，堅持創新驅動發展戰略，發揮開發性金融優勢和作用，加大對集成電路發展的支持力度。

一是堅持市場化運作方式。發揮企業主體作用，培育一批有基礎、有潛力和競爭力的龍頭骨幹企業和有發展前景企業。

二是量身定製融資支持方式。發揮國家開發銀行“投資、貸款、債券、租賃、證券”綜合服務優勢，根據企業不同發展階段、不同業務領域的多元化融資需求，提供全面融資解決方案。

三是統籌好發展和風險關系。圍繞重點企業和生態圈建設開展業務，從源頭防範風險，在服務國家戰略的同時實現自身業務可持續發展。

支持集成電路産業發展是國家開發銀行在服務創新型國家建設方面的一項重要舉措。國家開發銀行在這一領域已經做了大量工作。

一是持續提供信貸支持。國家開發銀行從2005年開始支持集成電路，支持領域涵蓋了設計、製造、封測、裝備材料等全産業鏈各個環節。

劉勇說，國家開發銀行已經支持了中芯國際、上海華力、紫光展銳、長電科技、通富微電、中微半導體等骨幹企業，而且在産業波動期仍堅定對企業予以支持，支持中國企業從弱到強，在多個領域填補産業空白。

二是國家開發銀行受託管理國家集成電路産業基金。截至2017年底，累計有效決策項目67個，完成有效承諾額近1200億元，實際出資818億元。

三是投貸聯動助推産業發展。國家開發銀行通過“貸款支持+國開發展基金投資”的方式，提供股權和信貸支持。

截至一季度末，國家開發銀行的資産總額15.55萬億元，貸款餘額10.67萬億元，國際業務貸款餘額3227億美元，金融債券餘額8.4萬億元，不良貸款率連續13年控製在1%以内，撥備覆蓋率達574%。(張瓊斯)

來源：中國證券網

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