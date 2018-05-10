深交所推出全國首單公共人才租賃住房類REITs

深交所晚間消息，5月9日，深創投安居集團人才租賃住房資産支持專項計劃(以下簡稱深創投人才安居專項計劃)獲深交所評審通過。深創投人才安居專項計劃是全國首單公共人才租賃住房類REITs(房地産投資信託基金)産品，該産品的推出是深交所深入貫徹黨的十九大精神“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房製度”的階段性成果，也是認真落實證監會、住建部《關於推進住房租賃資産證券化相關工作的通知》的重要創新實踐。

深創投人才安居專項計劃由深創投不動産基金管理(深圳)有限公司作為總協調人發起設立，採用儲架發行模式，總額度200億元，以原始權益人深圳市人才安居集團有限公司(以下簡稱安居集團)持有的深圳市範圍内人才租賃住房作為標的物業資産。首期産品預計發行規模31億元，期限19年，安居集團為專項計劃提供信用支持，優先級和中間級資産支持證券均獲得AAA評級。

黨的十九大明確指出，人才是實現民族振興、赢得國際競爭主動的戰略資源。通過金融創新引入資本力量，助力人才住房建設，解決人才後顧之憂，具有十分重要意義。安居集團是深圳市專責負責人才安居住房投資建設和運營管理的國有獨資公司，該專項計劃底層物業均為由深圳市住房保障部門統一配租、由安居集團統一管理的人才租賃住房，其中首期入池資産全部為市場化收購房源。依託深圳市的人才住房政策，標的物業所處地理位置優越、配套設施齊全，均為新交付的優質公寓，配租對象涵蓋傑出人才、新引進人才、高級人才等各層次人才。深創投人才安居專項計劃不僅盤活了優質存量資産，充分利用社會資本，實現輕重資産平衡發展，也探索了滾動可持續的開發模式，將為國内公共租賃住房開展資産證券化和REITs試點起到重要示範作用。

下一步，深交所將繼續深入學習貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神，在中國證監會的統一領導下，穩步加大固定收益業務創新和産品開發，積極運用資産證券化、REITs和公司債券等工具為住房租賃、保障性住房和基礎設施等重要領域提供金融支持，持續推動完善促進房地産市場平穩健康發展的長效機製。

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