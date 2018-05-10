均安控股(01559-HK)擬2.8億披索收購菲律賓一上市公司

均安控股(01559-HK)公布，於2018年5月9日(交易時段後)，公司的全資附屬公司JovialElmLimited(買方)與SigmaEpsilonFundLimited(為一間根據開曼群島法律組成的法團)(賣方)訂立股份銷售協議，據此，買方同意向賣方收購IRCProperties,Inc(一間在菲律賓證券交易所上市的公司(股份代號：IRC))的2億股股份，代價為2.8億披索(相當於約4236萬港元)。待售股份相當於IRC股本權益約13.3%。

IRC(前稱Interport Resources Corporation)為於1975年2月24日註冊成立，主要從事收購、開墾、發展或探索土地、森林、礦材、石油、燃氣及其他資源。IRC的全資附屬公司Interport Development Corporation的成立目標主要為收購及出售各類房地産或持有該等業作投資用途。IRC在菲律賓比南戈南市擁有約2200公頃土地。

公告稱，菲律賓位處中國的「一帶一路」路線圈内。此外，菲律賓是東南亞國家聯盟的成員國。菲律賓位處「一帶一路」路線的優越地理位置。馬尼拉是菲律賓首都，亦是全球人口密度最高的城市。馬尼拉的人口超過2200萬人。2017年第四季的國民生産總值(GDP)有約6.6%增長，而2018年的人均GDP估計約為4000美元。

比南戈南市距離馬尼拉約30公里，另距離馬卡蒂市約25公里。另外，連接比南戈南市及馬尼拉的交通網絡(包括公路、水道及鐵路)的修繕工程正在籌備當中。IRC坐擁龐大土地儲備，有龐大潛力發展馬尼拉大都會分中心，專註於旅遊、娛樂以及會議及展覽中心。此等發展將帶來基建發展的大量需求，包括興建道路及集體運輸。

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