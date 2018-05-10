大陸手機進入備貨旺季＋前進廣州設AI研發中心 昂寶-KY營運動能強勁

拜中國大陸安卓手機開始進入新機備貨旺季，專攻手機快充晶片的 IC 設計業者昂寶 - KY(4947) 後續營運持續看俏，單月與單季營收有望再創新高外，昂寶 - KY 還有新的大利多消息釋出，公司決議搶進廣州開發區，成立人工智慧研發中心，後續可望大搶 AI 財。受惠於手機快充晶片熱賣，昂寶 - KY 去年營收 42.48 億元，歸屬母公司淨利 7.96 億元，每股大賺 14.3 元，營收與獲利雙創新高。展望今年，拜手機快充晶片持續熱賣，昂寶 - KY 成長動能強勁，雖然 4 月有工作天數減少的不利因素，但該公司 4 月營收 4.76 億元，仍為歷史次高，尤其近期又是大陸安卓新機開始備貨的開始，5、6 月營收有望挑戰單月新高外，第二季營收季增率可望達二位數。



至於今年全年，昂寶 - KY 在手機快充、USB-PD 與 Type-C 結合及電視用電源管理晶片三大引擎帶動下，法人圈估算，昂寶 - KY 今年的營收與獲利都將續創年度新高。



而值得一提的是，昂寶 - KY 規畫在中國大陸廣州開發區投資 2 億元人民幣，設立營運據點，主要是將成立人工智慧 (AI) 研發中心，將業務拓展到智慧裝置及物聯網晶片，全面切入人工智慧領域。現階段中國大陸發展人工智慧、物聯網等腳步甚快，尤其已經陸續將人工智慧機制導入家電領域，昂寶 - KY 的搶進，無疑替其長線發展，注入新的成長動能。

