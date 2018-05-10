周鴻祎又要放大招 傳360正在研發IOT操作系統

在5月8日召開的2018 Google I/O 開發者大會上，谷歌發布了Android Things 1.0物聯網平台操作系統。這次推出的Android Things主要針對家電設備，還能夠幫助開發者規模化開發和維護物聯網設備。

眾所周知，萬物互聯時代已經到來，IOT設備的發展趨勢已勢如破竹，打破了一個又一個傳統的體系和格局。傳統的操作系統，由於各個設備之間的連接併不緊密，對操作系統的要求較低，利用一個開源RTOS内核，就能完全滿足自身産品設備對於系統的需求。

然而，在IOT時代這一切都將不復存在。隨著互聯網的發展，物聯網操作系統(IOTOS)的存在愈發重要。在過去的互聯網世界里，Windows系統隻手遮天，而如今，Android和IOS又劃分出了地球上最龐大的兩個移動操作系統陣營。

芯片領域核心技術受製於人，已經讓我們看到了不足和軟肋，如今谷歌已宣布在IOT操作系統上發力，那麽我們有沒有可能苦煉内功，在萬物互聯的時代研發出一套屬於我們中國自己的IOT操作系統呢?答案或許併不遙遠。

近日，有消息稱，我國最大的互聯網安全公司360已經在著手研發自主IOT操作系統。這一消息併非空穴來風，360早已在智能硬件行業深耕多年，如360行車記錄儀、360安全路由器、360兒童手錶、兒童機器人還有360攝像頭等都是360近年來在市場中錘煉很久的産品。

另一方面，由於360旗下擁有的智能硬件産品已頗具規模，為了統一操作體驗，幫助産品更加智能化，方便産品間的互動交互，自主研發IOT操作系統就顯得至關重要。

然而IOT操作系統的研發難度比芯片更高，很多公司都認為這是件費力不討好的事情，那麽到底是誰給的360勇氣和底氣去研發自主操作系統呢?

首先，自主研發系統帶來的最大好處就是安全性。2016年，美國東海岸大斷網事件，起因就是由於分布在各家各戶的攝像頭等智能硬件需要一直處於聯網狀態，因為智能攝像機存在安全問題，被控製之後形成了僵屍網絡攻擊美國網絡基礎設施。

而360作為擁有全球頂尖網絡安全技術的互聯網公司，在系統研發上會優先考慮安全性的問題，面對類似的DDos攻擊，360也擁有DDoSMon、ScanMon、DNSMon等核心技術保駕護航。因此安全性對於360的自研系統來說是最大的優勢。

當然，如果僅僅有安全技術而沒有系統開發技術，這一切將無從談起。360已經有豐富的操作系統研發經驗，360旗下的360手機操作系統360OS、兒童手錶操作系統已經投入了實際應用。

值得一提的是，以安全技術起家的360公司，讓360OS在安全方面擁有360大數據庫的加持，因此360OS對手機系統安全的保證尤為突出。除了主打的安全、輕快、省電三大特性以外，360OS還擁有許多實用功能，如App冷藏室、聯系人動態僞裝、微信分身等。

在用戶至上理念和自身強大技術加持下，經過數次版本叠代，360OS已經成長為國内市場最受歡迎的系統之一。360對於系統的研發可以說是駕輕就熟，這也為360的自主研發之路打下了堅實的技術基礎。

另外，360很早就已經擁有自己的人工智能研究院，在未來IOT的智能化方向上有先發優勢。360是最早將人工智能技術應用在網絡安全領域的公司，傳統的反病毒技術，需要收集病毒樣本進行分析，有針對性地進行防禦。但隻要病毒樣本稍微換一個新的、未知的，普通的反病毒軟件就不能工作了。而360運用人工智能中的機器學習算法推出了QVM的引擎。它可以形成一種模式，這樣隻要給它一個新的軟件，它就能識别出這個軟件是不是惡意程序，或者是否存在潛在攻擊。

在360的智能硬件等産品中，人工智能技術也得到了積極應用。公開數據顯示，目前，360的智能硬件的銷量已經達到了千萬級别，360智能攝像機、360行車記錄儀，這些産品合在一起，幾千萬的人工智能終端，真實落地的數據訓練也會有助於360的人工智能。畢竟，人工智能的深度學習需要不斷進行實踐驗證，一萬台設備和千萬台設備對於最終算法的優化差别很明顯。

IOT是時代的機遇，但在信息安全方面也存在重大的隱患。IOT時代所有的設備都會内置智能芯片和操作系統，所有東西都會變成智能終端。

互聯網正在與實體經濟進行快速融合，隨著移動終端、物聯網、車聯網的快速普及，傳統的網絡邊界正在消失，傳統的網絡安全技術正在失靈，網絡攻擊的後果更加嚴重，這些都將成為IOT時代網絡安全面臨的新挑戰。因此在這樣的大前提下，相信360一定會在自主IOT系統領域發力，做出有自主特色的優秀系統，讓核心技術不再受製於人。

來源：中新網

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