獵頭達人「江湖人稱Ｓ姐」：不為老闆，只為自己奮鬥

文．洪寶山

每間公司都會有一定的流動率，員工的離職有如落葉，是風 (其他企業挖角) 的追求，還是樹 (原公司逼走) 的不挽留？站在企業角度，是組織人力的新陳代謝；但在員工眼裡，是尋找一個發揮所長，真正可以安居的「樂業所」。不論如何，企業主和員工「分手」能好聚好散，可以創造更大的價值。

獵頭達人「江湖人稱Ｓ姐」─謝瑞珊，對這樣的現象有獨到見解。Ｓ姐現任瑞星管理顧問公司亞太區獵才顧問，同時也是台灣菲斯特特約企業內訓講師，個人部落格「江湖人稱Ｓ姐 」每月超過二十萬人瀏覽，她本來的工作和 HR 八竿子打不著，卻因為一個特別的際遇，一腳踏進獵頭界。

工程師變身獵頭女王

Ｓ姐以前是工程師，如今卻搖身變成獵頭女王：「研究所時，有個前 AMD 總經理演講，我去跟他交朋友，他說，學妹我決定罩妳了，請教他職涯：『妳去跟獵頭聊聊』，所以進了獵頭。」這簡單的一個小動作，改變了一個人的職涯。

她曾經成功挖角一位不缺錢的女主管：「她以前是空姐，後來轉人資，在全球跨國企業做人資長，她四十四歲已經不缺錢，我把她挖到國際知名的新創公司當人資長，這公司每人平均年薪破百萬，她只需要一個舞台，完成熱情跟夢想。」

即使之前漂亮挖角，Ｓ姐坦承現在挖角，還是困難重重：「市場像一攤死水，因為很多企業在轉型，需要大量的 IT 人員，但還是很多人找不到工作，也有很多企業找不到人。」

操很兇？ 換個角度：是在增加你的軟實力

她進一步說明：「一個來自台商公司的 IT，只工作三年，英文還可以，透過朋友介紹到比較大的公司，要求超級高的薪水，可以從八十萬年薪到二、三百萬年薪！」直播在對岸市場很夯，更讓 IT 薪資二倍翻漲，但年資卻是相對資淺，造成企業用人較難人盡其才。

欲解決企業欠人才的問題，Ｓ姐表示，公司本身的環境、文化，以及老闆想法，「會決定用到什麼樣類型的員工。」所以找不到人的公司，老闆需要先自省：「他是偏向注重員工，還是注重股東、客戶導向，偏重利益？」

員工才是公司重要的資產，而不是成本，她認為照顧員工需求，才是顧全根本：「勞方要的其實滿淺薄的，就是這份工作能不能滿足他所需，在工作中可以學到什麼。」

企業中，有一種「斜槓人才」可以同時做很多事，符合老闆需求，對公司而言，請到這樣的人最划算，但如果沒有提供足夠支援 (資源)，恐流失人才。對員工來說，過多的工作形同壓榨，但Ｓ姐提醒大家正面看待：「很多員工會想，公司幹嘛這麼操，但老闆給的不同工作內容，是在增加你的軟實力。」雖然當下很痛苦，一年當三年用，終有一日，「你一定會非常感恩這間公司！」

老闆們想要留住這種斜槓人才，可以用「員工內部創業」的方式，Ｓ姐指出：「給員工一個很大的舞台，讓他去發揮他想做的。」但有時員工不見得想內部創業，「他只想要有更好的發展，那就好聚好散。」有些老闆會有被背叛的負面情緒，她則建議：「與其跟他 (員工) 競爭，倒不如合作，搞不好員工會回鍋。」

以「人才」為導向 減少員工流動率

要減少員工流動率，就要以「人才」為導向。你知道公司的流動率，到達紅燈警戒了嗎？Ｓ姐說：「公司人資要看整個部門的流動率，或整年的流動率，一般三％至六％都是很正常的。」如果部門流動率太高，可能是部門主管有問題，如果是整間公司，代表整個公司文化有問題。

公司文化和老闆大有關係，Ｓ姐舉例：「老闆偏向業務導向、股東導向，員工裡的業務 Team，就會比較多績效獎金，其他員工流動率就會比較高；如果老闆把客戶當第一優先，認為員工需要長期加班，那流動率也會高。」

很多老闆認為，提供專業人才足夠的薪資，就應該責任制的把事情做好，就算加班處理也是應該的，但如果常態性加班，代表人力配置可能有問題。Ｓ姐說明：「這組織只有五個人，都常態性加班，那老闆可能就要再多加一、二個人進去，再去觀察員工上下班時間。」加上每個員工各自發揮自己最專業的部分，分工合作就可以避免加班。

「如果你不堅持，其實每一秒都是放棄」

如果有員工覺得工作太繁重，想要離職，Ｓ姐提供一個比較開明的作法：「讓員工自訂他的 KPI，跟老闆說我做這樣的事情，就是值這個錢，工作內容所需要花的時間，也是另一種訂 KPI 的方式。」她打破企業主迷思：「從企業的角度來看就是要賺錢，所以去壓榨員工，應該反過來讓員工自己訂。」

桌遊現金流遊戲，啟發Ｓ姐創造非工資收入的想法，認為短期、長期非工資收入都有必要性：「我寫部落格文章、寫書也有一些版稅，還有被動收入，大概三十六歲就可以財富自由。」她也分享自己座右銘：「如果你不堅持的話，其實每一秒都是放棄。」

她鼓勵上班族當斜槓青年：「很多受薪階級的人，白天上班有一份工作，下班後有自己的時間，可以去創造一些適合自己興趣的專長，甚至變成副業有另一份收入。」而不是只能看著老闆臉色吃飯，開拓更多路徑：「人生會比較圓滿，然後你喜歡做的事，可以一直再延續下去。」

來源：《理財周刊》 924 期

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