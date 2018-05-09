日本怪伯伯咖啡館～ 山形 有法拉利駐店的世界第一咖啡館

這位日本老伯很「特別」，明明是咖啡館、卻停了一台亮晶晶的法拉利在裏頭；問他咖啡好不好喝，他說：「我是咖啡之神」⋯

【撰文．攝影｜陳淑玲】

日本文化有趣又多元、工藝精湛而細膩，創造出了「職人」一般的專注精神，而⋯如果專注到近乎於怪，那就又是另一種境界了。在山形，有著這一位怪怪咖啡館老伯，一間咖啡館開了 10 幾年，別人可能用畫、用公仔裝飾咖啡店，而他則是用一台貨真價實的「法拉利」跑車「裝飾」，問他問題不一定可以得到答案，對跑車、對咖啡，都有自己的一套世界！

經典名車法拉利鎮守的咖啡館

這台紅得發亮的法拉利被保存得彷彿才剛剛出廠，甚至有愛車者專門遠到而來來欣賞。

「チャオ」雖然在山形車站前也有一間，但山形人總喜歡到不在山形市區內的總店去，而這間店的「精華」∼老闆就是在這裡鎮守。

怪得讓人印象深刻的「咖啡之神」。

推開黑黑厚重的大門，吧檯前坐滿了人熱烈在討論著。穿著正式的老先生要人隨性坐下，轉頭又再繼續跟客人暢聊。簡簡單單的店裝潢全部都是沈色木頭色調，除了⋯店內最底端停著的那一台，幾近於紅色色度 100% 的耀眼法拉利跑車。

專門介紹這台法拉利的專書，也被老闆保存得狀況絕佳。

這間已經營業有 12 年的「チャオ」，鎮店之寶當然是這台已經購入 31 年，卻保持得彷彿是才剛剛出廠一樣嶄新的經典名車法拉利 TESTAROSSA。老闆「柏倉一夫」也是另一個鎮店之寶：介紹自己時說「我叫湯姆克魯斯」、開了這間店煮出來的咖啡說自己是「咖啡之神」，至於為什麼要停一台法拉利在店內，他則說「因為我喜歡！」，問他車子還能繼續開嗎？他則反問「不能開得還能叫車子嗎？」客人則被柏倉先生的回答唬得一愣一愣得而爆笑不已。

至於那杯自己調配的綜合豆煮出的濃縮咖啡，還真好喝得讓人驚艷，問說可以買豆子回家嗎？柏倉先生又說：「不賣！世界上沒有任何一人能煮出像我這邊的味道！」全場又笑開了！

就連義式冰淇淋也都是老闆手作。

仔細觀察，店裡有許多跟跑車相關的裝飾品與親筆簽名。

店內咖啡比例也是老闆的自信之作。

珈琲とジェラート チャオ

地址: 山形縣山形市桜田南 12-30

電話:+81-23-616-5711

營業時間: 9:00∼18:00(週二公休)

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 5 月

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