滬指午後下探回升 粵港自貿概念股強勢領漲

周四，滬深兩市股指雙雙高開，隨後滬指小幅衝高，但券商銀行板塊走勢低迷，滬指上攻乏力漲幅收窄。午後在醫藥、粵港澳等板塊帶動下，三大股指臨近尾盤震蕩走高。滬指收報3174.41點，漲0.48%，成交額1654億。深成指收報10729.77點，漲0.38%，成交額2473億。創業板收報1865.36點，漲0.51%，成交額903億。

從盤面上看，醫療、粵港澳大灣區、可燃冰、深圳國改居板塊、豬肉、化學製藥等板塊漲幅榜前列，集成電路、國産軟件、數字中國居等板塊跌幅榜前列。

生物疫苗概念股午後拉升走強，康泰生物(300601-CN)漲停，未名醫藥(002581-CN)、沃森生物(300142-CN)等漲逾7%。近日，據國家藥品監督管理局通報，用於預防宮頸癌的九價HPV疫苗在我國有條件批準上市。業績方面，根據22家生物疫苗相關上市公司2018年一季報披露情況來看，共有18家公司一季度淨利潤實現同比增長，佔比逾八成，錶現可圈可點。

粵港澳概念午後漲幅擴大，珠海中富(000659-CN)、深華發A(000020-CN)等6股漲停，恒基達鑫(002492-CN)、華發股份(600325-CN)等股紛紛跟漲。

昨日由於美國推出伊核協議，引爆了石油板塊行情。康普頓(603798-CN)、任智股份(002629-CN)等3股漲停，其餘個股多數上漲。

大盤今日震蕩走高，但量能不足，整體沒有持續拉升的熱點板塊，短期走勢較為糾結，多空分歧較大，盤面震蕩，上行壓力較大。大盤有回踩5日均線要求，賺錢效應較低，盤中漲停家數有所減少，操作上建議控製好倉位，等待熱點機會。

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