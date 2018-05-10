中國郵政：2020年城市新增新能源投遞車輛佔比達100%

新華社5月10日消息，中國郵政集團公司10日啓動綠色郵政行動，力爭在綠色運輸、綠色包裝、綠色金融等領域取得實效，到2020年實現城市新增新能源投遞車輛佔比達到100%、包裹電子運單使用率達到90%以上、可降解的綠色包裝材料應用比例達到50%以上、節能環保項目及服務貸款增長50%。

中國郵政大批量使用可重復利用的綠色郵袋，每年減少使用一次性塑料編織袋上億條;使用清潔能源運輸車輛，在部分城市試點使用新能源汽車，大力推進幹線郵路甩挂運輸，推廣使用電動三輪車投遞;投入1000億元推進信息化建設和實物網建設，實現全網郵件日峰值處理能力提高18倍，快遞包裹郵件全國縣及以上城市全程平均時限縮短48小時。

據介紹，集團旗下的中國郵政儲蓄銀行重點圍繞綠色交通運輸、可再生能源及清潔能源、綠色裝備製造等十大重點領域加大信貸支持力度，截至2017年末，郵儲銀行綠色信貸餘額近1800億元，有力地支持了綠色經濟發展。根據郵儲銀行與中國節能環保集團有限公司簽訂的戰略合作協議，將在京津冀區域減排及污染防治等方面進行合作。

中國郵政集團公司總經理李國華稱，力爭用3年時間，用綠色發展理念指導郵政生産經營各方面工作，帶動郵政生産方式的轉變，為社會各界提供綠色産品和服務組合，塑造“效率、和諧、可持續、負責任”的綠色郵政品牌形象。

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