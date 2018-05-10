李嘉誠臨別感言：期望香港能解決大部份人居住問題

李嘉誠主持今天主持最後一次長和系周年大會後，與傳媒作簡短會面。香港財華社向李嘉誠提問，日後會否再有機會就香港發展提出寶貴意見？他回應今後會全心全力處理旗下慈善基金會事務；期後他又補充仍會上班，照樣到辦公室，主要處理基金會的工作；日後基金會若有重大事項發佈，仍有機會與大家見面。

對於今天香港社會仍存在不少矛盾，李嘉誠表示一個人的能力難以改變現象，期望大家同心合力，朝著理想目標一起努力。對於土地供應專責小組提出其中一項方案，以公私營合作形式增加土地供應，他表示贊成，期望香港能好好解決香港大部分人的居住問題。

日後會否重返股東會，他則不能保證。會上有股東問他收取多少人工，他回應公司上市46年以來，都沒有收取過公司花紅，只是每年象徵式支薪5000港元。他會以股東利益為第一。他重申，若股東自長實上市至今一直持有長實股票，收取利息又再投資長實股份，46年下來股價漲幅高達5000倍；若收取股息後沒有用作投資長實，至今累計回報率也有1500倍。他認為自己對得起股東。回憶當初上市時，市場估計長實業務規模可以做到1000萬港元，結果他交出了4000萬元的成績。

文：周燕芬

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