【大行報告】美銀美林上調中生製藥(01177-HK)目標價至22元

美銀美林研報指，中生製藥(01177-HK)嚴重的定價壓力及推出新産品不足的日子終於過去。預計集團將在今年開始另一輪強勁增長，主要是受惠於重大新産品的推出，及核心藥物在國家報銷的範圍擴大。

該行預期，集團的銷售及純利年均復合增長率，可由2015年至2017年的12%及23%，分别提高至2017年至2020年的32%及34%。又料集團將在今年5月取得國家食品藥品監督管理總局的批準後，盡快推出其首款創新型抗癌新藥「Anlotinib」。估計該藥品的銷售高峰可達40億元至70億元人民幣，在今年則在産生3億元人民幣的標籤銷售。

美銀美林上調中生製藥2018年至2020年每股盈利預測分别14%、15%及13%，主要由於集團加快推出新品及更為強勁的動力。此外，重申對集團的「買入」評級，目標價由17.5元上調至22元。

截至發稿，中生製藥股價跌1.5%，報18.38元，成交2073.32萬股，涉資3.79億元。

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