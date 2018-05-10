【大行報告】澳大利亞國民銀行：對人民幣近期錶現更為謹慎

5月10日澳大利亞國民銀行(“NAB”)的發言人探討了最新環球及中國經濟走勢，以及就貿易緊張關系升溫影響外匯發錶了觀點。

對於全球經濟增長方面，澳大利亞國民銀行全球市場部的全球研究主管Peter Jolly表示：「我們看到全球經濟仍然同步增長，商品價格亦較去年高，未來一兩年内出現經濟衰退的可能性偏低。盡管目前中美貿易局勢較緊張，新簽署的跨太平洋夥伴協定(TPP)會繼續推動貿易自由化。與此同時，我們認為目前最大的經濟風險為美國經濟前景。雖然美國經濟錶現良好，但在經濟已經處於充分就業狀態的情況下，美國的大量財政刺激措施會使通脹升溫，最終驅使聯儲局加快加息步伐。

澳洲經濟持續強勁，我們亦預計其在未來12個月錶現持續向好。資源行業出現強勁反彈，國家基礎設施水平持續提高，這都為經濟增長帶來積極貢獻。同時，聯邦政府公布的預算案對國家經濟發展影響中性。澳洲央行公布現金利率維持在1.5%的低位，差不多連續兩年不變。隨著通脹有加劇迹象，我們預期央行會在2018年底或2019年初增加利率。」

談及中美貿易緊張關系升溫，澳大利亞國民銀行亞洲研究部高級經理陳夏儀表示：「雖然中國4月份進出口貿易數據較市場預期理想，但外圍因素籠罩，現階段併不是預期數據將持續向好的適當時機。在正在發酵的貿易緊張局勢，以及部分出口商有可能在未來受到關稅衝擊，因此往後幾個月的貿易數據可能較平常更波動。」

至於人民幣匯率走勢，陳夏儀續稱：「中美首次貿易談判最終沒有達成具體解決方案，僅同意未來再進行對話。 兩國分歧短期内對人民幣走勢構成雙向風險。 雖然我們仍然對人民幣中期走勢持正面態度，但鑒於美元匯價升破200天平均線，我們對人民幣近期錶現更為謹慎。 因此，我們分别上調6月底及12月底美元/人民幣匯率預測，從6.25上調至6.35及從6.18上調至6.20。」

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