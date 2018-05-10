【異動股】園林板塊再次拉升 杭州園林(300649-CN)漲停

午後，園林板塊再次拉升，截止發稿，杭州園林(300649-CN)拉升至漲停報38.23元，花王股份(603007-CN)漲停報14.52元，園城股份(603388-CN)漲3.35%報16.97元，農尚環境(300536-CN)漲2.24%報14.13元，誠邦股份(603316-CN)、嶺南股份(002717-CN)等均分數上漲。

財政部近日發布消息，各地開展了政府和社會資本合作(PPP)項目集中清理工作，截至4月23日，各地累計清理退庫項目1695個、涉及投資額1.8萬億元;上報整改項目2005個、涉及投資額3.1萬億元。按照“防風險、促規範”的要求，PPP工作著力加強規範運作，從高速發展轉向高質量發展，實現PPP項目轉型升級、提質增效，切實提升公共服務質量。

據中國園林股市網統計，隨著中國生態文明建設的大力推進，以及基建領域大力倡導PPP模式的共同推動下，2017年園林上市公司合計實現營業收入884.49億元，同比增長43.98%;合計歸屬母公司股東淨利潤80.02億元，同比增長26.96%。2017年園林A股上市公司實現營業收入總計6577625.5萬元，同比增長56.75%，歸屬母公司股東淨利潤640861.83萬元，同比增長31.01%。

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